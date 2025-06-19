iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Макдэвид высказался относительно будущего после поражения в Кубке Стэнли

Канадская звезда избежал прямого ответа.
Вчера, 23:18       Автор: Антон Федорцив
Коннор Макдэвид / Getty Images
Коннор Макдэвид / Getty Images

Канадский форвард Коннор Макдэвид поразмыслил о собственном будущем в Эдмонтоне. У лидера Ойлерз остается год по контракту с клубом, сообщает Sportsnet.

"Действительно, прошло всего несколько дней с момента завершения сезона. Я потрачу немного времени на то, чтобы перестроиться, поговорить со своим агентом, поговорить с семьей и отталкиваться от этого. Торопиться с этим не надо.

Победа будет наверху списка, это самое главное. Если я почувствую, что настало хорошее время, чтобы побеждать снова и снова, то подписание не будет проблемой. Опять же прошло всего несколько дней. Я убежден, что мы займемся этим в течение нескольких следующих недель. Но я не тороплюсь с принятием какого-то решения. Не считаю, что нужны какие-то сроки", – заявил Макдэвид.

Эдмонтон во второй раз подряд проиграл финальную серию плей-офф НХЛ. Ойлерз дважды уступили Флориде. Канадец набрал 33 очка в Кубке Стэнли-2025. В частности, в свой актив Макдэвид записал 7 шайб и 26 ассистов.

Напомним, форвард Флориды Сэм Беннетт завоевал Конн Смайт Трофи по итогам плей-офф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид

Статьи по теме

Кубок Стэнли: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон в финальной серии Кубок Стэнли: Флорида в третий раз обыграла Эдмонтон в финальной серии
НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада НХЛ, плей-офф: Эдмонтон разгромил Даллас в третьем матче финала Запада
Голкипер Эдмонтона установил уникальный рекорд НХЛ Голкипер Эдмонтона установил уникальный рекорд НХЛ
НХЛ, плей-офф: Каролина в овертайме одолела Вашингтон, Эдмонтон победил Вегас НХЛ, плей-офф: Каролина в овертайме одолела Вашингтон, Эдмонтон победил Вегас

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Мбаппе выписали из больницы после госпитализации
Вчера, 23:59
Другие страны23:59
Интер Майами благодаря шедевральному голу Месси победил Порту
Европа23:57
Наполи нацелился на покупку вратаря из Серии A
Другие страны23:35
"Было приятно посетить матчи": Шевченко высказался про старт клубного чемпионата мира
НХЛ23:18
Макдэвид высказался относительно будущего после поражения в Кубке Стэнли
Европа23:10
"Я буду ему доверять": тренер Челси высказался о статусе Мудрика в команде
Теннис22:41
Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры
Легкая атлетика22:40
"Если произойдет, то будет классно": Магучих назвала основную цель на сезон
НБА22:10
Плей-офф НБА: Индиана и Оклахома проведут шестой матч финальной серии
Другие страны21:55
Палмейрас уверенно одолел Аль-Ахли на Клубном ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK