Макдэвид высказался относительно будущего после поражения в Кубке Стэнли

Канадский форвард Коннор Макдэвид поразмыслил о собственном будущем в Эдмонтоне. У лидера Ойлерз остается год по контракту с клубом, сообщает Sportsnet.

"Действительно, прошло всего несколько дней с момента завершения сезона. Я потрачу немного времени на то, чтобы перестроиться, поговорить со своим агентом, поговорить с семьей и отталкиваться от этого. Торопиться с этим не надо.

Победа будет наверху списка, это самое главное. Если я почувствую, что настало хорошее время, чтобы побеждать снова и снова, то подписание не будет проблемой. Опять же прошло всего несколько дней. Я убежден, что мы займемся этим в течение нескольких следующих недель. Но я не тороплюсь с принятием какого-то решения. Не считаю, что нужны какие-то сроки", – заявил Макдэвид.

Эдмонтон во второй раз подряд проиграл финальную серию плей-офф НХЛ. Ойлерз дважды уступили Флориде. Канадец набрал 33 очка в Кубке Стэнли-2025. В частности, в свой актив Макдэвид записал 7 шайб и 26 ассистов.

Напомним, форвард Флориды Сэм Беннетт завоевал Конн Смайт Трофи по итогам плей-офф.

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