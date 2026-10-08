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НХЛ: Виннипег одолел Колорадо, победы Вашингтона и Эдмонтона

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Виннипег обыграл Колорадо / Getty Images
Виннипег обыграл Колорадо / Getty Images

В ночь на четверг, 8 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 7 октября

Виннипег – Колорадо – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 22 Шварц (Бернс, Свечков), 1:1 – 24 Коннор (Сэмберг, Пионк), 2:1 – 38 Перфетти (Шайфли, Сэмберг), 2:2 – 52 Свечков (Кулак, Шварц), 3:2 – 59 Коннор (Шайфли)

Вашингтон – Питтсбург – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Раст (Жирар, Киндел), 1:1 – 1 Бовилье (Строум), 2:1 – 11 Уилсон (Дюбуа), 3:1 – 24 Дюбуа (Уилсон), 4:1 – 33 Так (Уилсон), 4:2 – 34 Новак, 4:3 – 38 Робертсон (Лизотт, Корчак), 5:3 – 43 Леонард (Хатсон, Кайру)

Анахайм – Эдмонтон – 2:5 (2:0, 0:5, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Сеннеке (Карлссон, Гранлунд), 2:0 – 15 Сеннеке (Лакомб, Карлссон), 2:1 – 21 Бушар (Драйзайтль), 2:2 – 26 Капанен (Бушар, Макдэвид), 2:3 – 34 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль), 2:4 – 36 Подколзин (Драйзайтль), 2:5 – 39 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль)

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