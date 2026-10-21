НХЛ: Каролина обыграла Ванкувер, Вегас уступил Тампе, победы Торонто и Эдмонтона
В ночь на среду, 21 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 20 октября
Нью-Джерси – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Евангелиста (Зигентхалер, Хишир), 1:1 – 14 Ландескуг (Кадри, Макар), 2:1 – 32 Чисхольм (Евангелиста), 3:1 – 44 Грицюк (Хэмилтон), 4:1 – 56 Боквист (Браун), 4:2 – 56 Лехконен (Свечков, Брайндли), 4:3 – 59 Лехконен (Нелсон, Макар)
Монреаль – Сан-Хосе – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 13 Селебрини, 1:1 – 16 Сузуки (Хатсон, Слафковски), 2:1 – 21 Слафковски (Кофилд), 3:1 – 34 Кофилд (Дано, Сузуки), 3:2 – 45 Миса (Шервуд), 3:3 – 51 Тоффоли (Труба, Селебрини), 3:4 – 62 Селебрини (Смит, Стенберг)
Коламбус – Торонто – 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Кристиансен (Ничушкин, Воронков), 1:1 – 8 Марченко (В. Нюландер, Мэттьюс), 1:2 – 22 В. Нюландер (Сиссонс, Райлли), 1:3 – 23 Мэттьюс (Коуэн, Рословик), 1:4 – 26 Коуэн (Экман-Ларссон), 1:5 – 32 Рословик (Коуэн, Райлли), 2:5 – 44 Койл (Андре, Силлинджер), 2:6 – 56 Рифаи (Рословик, Райлли)
Айлендерс – Анахайм – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 13 Палат (Дюклер, Пажо), 2:0 – 16 Эклунд (Кессел, Хейнеман), 2:1 – 17 Ватрано (Карлссон, Грир), 3:1 – 18 Хольмстрем (Хорват, Шефер), 3:2 – 57 Киллорн (Лакомб, Карлссон)
Вашингтон – Лос-Анджелес – 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
Шайбы: 1:0 – 9 Леонард (Бовилье, Бродзински), 2:0 – 18 Хатсон (Чикран, Кайру), 2:1 – 19 Кемпе (Лаферрье, Панарин), 2:2 – 20 Панарин, 2:3 – 47 Густафссон, 2:4 – 51 Кемпе (Лаферрье, Панарин), 2:5 – 58 Лоутон (Хаула, Армиа)
Даллас – Бостон – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Пойтрас (Жанно, Брюне), 1:1 – 22 Рантанен (Робертсон), 1:2 – 27 Хэгенс (Задоров, Миттлстадт), 2:2 – 53 Рантанен (Харли, Хинтц), 3:2 – 63 Рантанен (Робертсон, Хейсканен)
Сент-Луис – Виннипег – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 12 Снаггеруд (Броберг, Холлоуэй), 1:1 – 41 Перфетти (Виларди), 2:1 – 48 Броберг (Нейборс, Томас)
Эдмонтон – Миннесота – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Эрикссон Эк (Болди, Капризов), 1:1 – 19 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 2:1 – 21 Драйзайтль (Подколзин, Макдэвид), 3:1 – 26 Жозеф (Майклс, Форментон), 3:2 – 50 Капризов (Брудин, Болди), 3:3 – 53 Хартман (К. Хьюз, Бринк), 4:3 – 63 Бушар (Макдэвид)
Сиэтл – Детройт – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Самоскевич (Стивенсон), 2:0 – 23 Эванс, 3:0 – 36 Монтур (Каттон), 3:1 – 46 Арвидссон (Юханссон, Финни), 3:2 – 47 Рэймонд (Ларкин, Дебринкет), 3:3 – 59 Дебринкет (Рэймонд, Ларкин)
Ванкувер – Каролина – 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 4 Станковен (Вялимяки, Блэйк), 1:1 – 10 Карлссон (Дебраск, Петтерссон), 1:2 – 12 Элерс (Станковен, Блэйк), 2:2 – 20 Леккеримяки (Босер, Дебраск), 2:3 – 22 Делорье (Котканиеми), 3:3 – 33 Сассон (Галлахер, Байум), 3:4 – 44 Делорье (Миллер, Надо), 3:5 – 50 Элерс, 3:6 – 57 Станковен (Блэйк, Элерс)
Вегас – Тампа-Бэй – 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Хэйгл (Кучеров, Д''Астус), 1:1 – 13 Барбашев (Марнер), 1:2 – 14 Джон Карлсон, 2:2 – 18 Стоун (Боумэн), 2:3 – 26 Сирелли (Кучеров), 2:4 – 30 Сирелли, 2:5 – 37 Хедман, 2:6 – 45 Кучеров
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