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НХЛ: Эдмонтон обыграл Филадельфию, Даллас одолел Флориду, Вегас уступил Ванкуверу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Эдмонтон победил Филадельфию / Getty Images
Эдмонтон победил Филадельфию / Getty Images

В ночь на понедельник, 16 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 ноября

Филадельфия – Эдмонтон – 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 0:2 – 13 Подколзин, 0:3 – 18 Хайман (Бушар, Макдэвид), 1:3 – 32 Кнубл (Типпет, Йорк), 2:3 – 37 Кэйтс (Ристолайнен, Мичков), 2:4 – 41 Драйзайтль, 2:5 – 58 Макдэвид (Драйзайтль, Ши)

Анахайм – Калгари – 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Мэлот (Хеллесон, Сеннеке), 2:0 – 13 Готье (Кауфилд, Хиндс), 3:0 – 42 Уош (Хиндс, Киллорн), 3:1 – 44 Баклунд (Строум, Гридин), 4:1 – 44 Сеннеке (Гранлунд, Мур), 5:1 – 56 Сеннеке (Киллорн), 6:1 – 57 Гранлунд (Терри, Минтюков)

Даллас – Флорида – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 24 Мэттью Ткачак (Джонс, Райнхарт), 1:1 – 29 Джонстон (Робертсон, Харли), 2:1 – 62 Робертсон (Хинтц)

Сан-Хосе – Нэшвилл – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Смит (Селебрини, Стенберг), 2:0 – 16 Граф (Миса, Марчмент), 3:0 – 24 Стенберг (Селебрини, Смит), 3:1 – 37 Хегландер (Вилсби), 4:1 – 47 Селебрини (Труба, Смит), 4:2 – 56 Стэмкос (О′Райлли, Форсберг)

Вегас – Ванкувер – 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Петтерссон (Босер, Леккеримяки), 0:2 – 9 Карлссон (Вилландер, Эхгрен), 1:2 – 13 Олофссон (Марнер, Гертл), 1:3 – 17 Хитил (Гронек, Босер), 1:4 – 22 Хитил (Олексяк), 2:4 – 31 Боумэн (Кохлан, Карлссон), 3:4 – 41 Стоун (Марнер, Айкел), 3:5 – 41 О'Коннор (Сассон, Галлахер), 3:6 – 57 Карлссон (Петтерссон)

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