Сборную рф исключили из юниорского ЧМ-2027 по хоккею

Юниорская сборная рф не примет участия в ЧМ-2027, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

Напомним, что не так давно федерация восстановила росию и белорусь и правах, что вызвало резкую критику со стороны других ассоциаций.

ЧМ-2027 пройдет в Канаде, которая заявила, что не пустит в страну росиян и белорусов. Более того, канадцы отказались пропустить даже тех, кто уже сумел получить визу.

Также ряд участников турнира во главе с Германией отказались подписывать расписание турнира, которое включало матчи с росией.

Некоторое время IIHF пыталась найти выход. Переубедить правительство Канады не удалось, а перенос ЧМ посчитали плохой идеей.

По итогу юниорскую сборную росии исключили из числа участников мундиаля. В ближайшее время участники получат от федерации обновленное расписание.

Ранее, напомним, стало известно, что IIHF намерена оспорить решение. о возвращение росиян.

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