iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Сборную рф исключили из юниорского ЧМ-2027 по хоккею

IIHF была вынуждена принять мнение остальных участников.
Сегодня, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Юниорская сборная рф не примет участия в ЧМ-2027, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

Напомним, что не так давно федерация восстановила росию и белорусь и правах, что вызвало резкую критику со стороны других ассоциаций.

ЧМ-2027 пройдет в Канаде, которая заявила, что не пустит в страну росиян и белорусов. Более того, канадцы отказались пропустить даже тех, кто уже сумел получить визу.

Также ряд участников турнира во главе с Германией отказались подписывать расписание турнира, которое включало матчи с росией.

Некоторое время IIHF пыталась найти выход. Переубедить правительство Канады не удалось, а перенос ЧМ посчитали плохой идеей.

По итогу юниорскую сборную росии исключили из числа участников мундиаля. В ближайшее время участники получат от федерации обновленное расписание.

Ранее, напомним, стало известно, что IIHF намерена оспорить решение. о возвращение росиян.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Галичанка пробилась в 1/8 финала Кубка вызова Галичанка пробилась в 1/8 финала Кубка вызова
Барселона вскоре может получить солидное усиление Барселона вскоре может получить солидное усиление
Матч Украина – Грузия обслужит словенский арбитр: для него это будет дебют Матч Украина – Грузия обслужит словенский арбитр: для него это будет дебют
Украинец Игорь Семончук завоевал титул WBO Украинец Игорь Семончук завоевал титул WBO

Видео

Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона
Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испания – Англия, Франция – Турция, Бельгия – Италия
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа и мир21:10
Сборную рф исключили из юниорского ЧМ-2027 по хоккею
Другие17:05
Галичанка пробилась в 1/8 финала Кубка вызова
Европа16:28
Барселона вскоре может получить солидное усиление
Лига наций15:53
Матч Украина – Грузия обслужит словенский арбитр: для него это будет дебют
Бокс15:23
Украинец Игорь Семончук завоевал титул WBO
Теннис14:36
Носкова прокомментировала разгромное поражение от Свитолиной
Украина13:50
Мальдера установил антирекорд сборной Украины по итогам первых матчей
Лига наций13:16
Желизко отказался от вызова Мальдеры в сборную Украины
Теннис12:25
Свитолина оценила шансы в финале WTA Finals против Андреевой
Другое11:42
Украинки победили россиянок и забрали бронзу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK