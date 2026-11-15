Украинец Игорь Семончук завоевал титул WBO

Украинский боксер Игорь Семончук одержал победу над итальянцем Винченцо Ла Феминой и завоевал чемпионский пояс WBO Global в полулегком весе.

Поединок состоялся 14 ноября в итальянском городе Гуидония-Монтечелио в рамках вечера бокса Road to Glory Fight Night.

Семончук завершил бой досрочно. В шестом раунде поединок остановили из-за серьезного рассечения под правым глазом Ла Фемины. Итальянец не смог продолжить противостояние, а победу украинцу присудили техническим нокаутом.

Как сообщает итальянское издание BoxePunch, Семончук с первых минут действовал агрессивно, активно атаковал и навязывал сопернику высокий темп. Боксеры обменивались ударами, однако итальянец получил рассечение уже в третьем раунде. В дальнейшем кровотечение усилилось, после чего врач у ринга принял решение остановить поединок.

Игорь Семончук (Украина) – Винченцо Ла Фемина (Италия) – TKO 6.

Для Семончука эта победа стала третьей подряд на профессиональном ринге. В 2026 году до этого он также победил украинца Максима Решетняка и грузина Луку Барнови

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