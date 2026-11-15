Украинец Игорь Семончук завоевал титул WBO
Поединок состоялся 14 ноября в итальянском городе Гуидония-Монтечелио в рамках вечера бокса Road to Glory Fight Night.
Семончук завершил бой досрочно. В шестом раунде поединок остановили из-за серьезного рассечения под правым глазом Ла Фемины. Итальянец не смог продолжить противостояние, а победу украинцу присудили техническим нокаутом.
Как сообщает итальянское издание BoxePunch, Семончук с первых минут действовал агрессивно, активно атаковал и навязывал сопернику высокий темп. Боксеры обменивались ударами, однако итальянец получил рассечение уже в третьем раунде. В дальнейшем кровотечение усилилось, после чего врач у ринга принял решение остановить поединок.
Игорь Семончук (Украина) – Винченцо Ла Фемина (Италия) – TKO 6.
Для Семончука эта победа стала третьей подряд на профессиональном ринге. В 2026 году до этого он также победил украинца Максима Решетняка и грузина Луку Барнови
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