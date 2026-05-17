Реванш Уордли - Дюбуа под вопросом

Британский боксер Фабио Уордли заявил, что намерен провести реванш с Даниэлем Дюбуа, однако организация WBO не может окончательно подтвердить реванш.

По имеющейся информации, президент WBO Густаво Оливери не навязывает проведения боя-реванша между британцами, несмотря на то что Уордли активировал опцию повторной встречи с Дюбуа.

Имейте в виду, что реванши не являются обязательными для WBO. Итаума является обязательным претендентом. Увидим, как все сложится.

Добавим, что после победы над Фабио Уордли Дюбуа во второй раз стал чемпионом мира по версии WBO, а Уордли впервые в карьере проиграл.

К слову, возможный будущий соперник Итаумы высказался о бое с Мозесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!