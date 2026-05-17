Стало известно будущее Леброна в Лейкерс

Леброн Джеймс продолжит выступать за Лейкерс и в следующем сезоне.

Как пишет Марк Стайн, 41-летний форвард останется в калифорнийской команде ещё на год. Это для него будет 24-й сезон в профессиональном баскетболе.

Ранее в СМИ ходили слухи о возвращении Леброна в его первую команду в карьере - Кливленд Кавальерс, однако журналист отрицает такой поворот событий.

Добавим, что сын Джеймса, Бронни, который также защищает цвета Лейкерс, остаётся в команде, также в его контракте есть опция продления на сезон-2027/28.

К слову, Оклахома и Сан-Антонио установили уникальное достижение в плей-офф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!