Стало известно будущее Леброна в Лейкерс

Проведет следующий сезон в составе калифорнийской команды.
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс продолжит выступать за Лейкерс и в следующем сезоне.

Как пишет Марк Стайн, 41-летний форвард останется в калифорнийской команде ещё на год. Это для него будет 24-й сезон в профессиональном баскетболе.

Ранее в СМИ ходили слухи о возвращении Леброна в его первую команду в карьере - Кливленд Кавальерс, однако журналист отрицает такой поворот событий.

Добавим, что сын Джеймса, Бронни, который также защищает цвета Лейкерс, остаётся в команде, также в его контракте есть опция продления на сезон-2027/28.

