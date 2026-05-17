Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу

Этим летом неприкосновенность француза может исчезнуть.

Этим летом Реал может изменить свой взгляд и оценку на некоторых игроков, которые ранее были неприкосновенны в составе мадридцев.

Речь идёт и об Эдуардо Камавинга: вполне вероятно, по данным источника, что клуб продаст француза в ближайшее трансферное окно.

Им интересуется Тоттенхэм, которому грозит попадание в Чемпионшип, отмечается, что "шпоры" предлагают за полузащитника 45 миллионов евро.

Лондонская команда рассматривает подписание Камавинга как замену игроков, которые могут покинуть команду в случае их вылета в низший дивизион Англии.

Тем временем Кукурелья присоединится этим летом к клубу из Ла Лиги.

