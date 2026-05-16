iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны

Первая трансферная цель.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Возглавляющий Бенфику Жозе Моуриньо, который в будущем может возглавить мадридский Реал, уже заявил руководству мадридцев о желании осуществить первый трансфер.

Португальский специалист хочет подписать форварда Барселоны Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед,сообщает Metro. 

Добавим, что ранее Моуриньо работал с англичанином, когда возглавлял МЮ. Отмечается, что у него с нападающим хорошие взаимоотношения.

Добавим, что сам Рэшфорд хотел бы остаться в Барселоне, однако каталонская команда не хочет выкупать 28-летнего форварда за 30 млн евро.

К слову, защитник Манчестер Юнайтед пропустит Чемпионат мира-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Реал Мадрид Маркус Рэшфорд ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой Моуринью готовится возглавить Реал, а Бенфика уже определилась с заменой
МЮ утвердил тренера на следующий сезон МЮ утвердил тренера на следующий сезон
Известно, сколько Перес предложил Реалу за выход в полуфинал Известно, сколько Перес предложил Реалу за выход в полуфинал
"Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ "Судья не хотел, чтобы мы вышли дальше" Перес об удалении Камавинга в матче ЛЧ

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Европа07:28
Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны
Европа07:11
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
Вчера, 22:30
Европа и мир22:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия стартовали с побед
Киберспорт21:30
Росияне прервали победную серию NaVi на DreamLeague Season 29
Европа21:05
Защитник Манчестер Юнайтед пропустит ЧМ-2026
Европа20:15
Скандальный форвард попал в итоговую заявку своей сборной на ЧМ-2026
Европа19:35
Бавария дала однолетние контракты двум ветеранам
Бокс18:25
Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа
Европа18:15
Малиновский покинет Дженоа и станет свободным агентом
Европа17:40
Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK