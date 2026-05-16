Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны

Возглавляющий Бенфику Жозе Моуриньо, который в будущем может возглавить мадридский Реал, уже заявил руководству мадридцев о желании осуществить первый трансфер.

Португальский специалист хочет подписать форварда Барселоны Маркуса Рэшфорда, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед,сообщает Metro.

Добавим, что ранее Моуриньо работал с англичанином, когда возглавлял МЮ. Отмечается, что у него с нападающим хорошие взаимоотношения.

Добавим, что сам Рэшфорд хотел бы остаться в Барселоне, однако каталонская команда не хочет выкупать 28-летнего форварда за 30 млн евро.

К слову, защитник Манчестер Юнайтед пропустит Чемпионат мира-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!