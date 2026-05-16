Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии

Взял паузу, чтобы выбрать между МЛС и Аль-Хилалем.

Роберт Левандовски, который уже не продолжит защищать цвета Барселоны, не может определиться, где продолжит карьеру.

Поляк пока не согласовал условия трансфера с Аль-Хилалем, однако у него есть ещё предложения из МЛС и других стран, из-за этого он всё ещё обдумывает своё будущее.

🚨 Robert Lewandowski has not agreed terms with Al Hilal so far despite reports.



Lewandowski has offers from Saudi Pro League, MLS and more opportunities but still considering his future.



🎥 More on João Pedro and Julián Álvarez: https://t.co/pcaQ7H1nJM pic.twitter.com/G8S0JpXlHB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Добавим, что Роберт не очень заинтересован в продолжении карьеры в Европе, поскольку он хочет сократить тренировочные нагрузки ради продления карьеры в сборной.

Отмечается, что если 37-летний форвард согласится перейти в саудовскую команду, то он сможет получать около 90 млн евро в год.

