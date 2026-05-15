Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом

Владислав Кочергин после тяжелой травмы продолжит выступления за Ракув.
Сегодня, 10:32       Автор: Игорь Мищук
Владислав Кочергин / Getty Images
Украинский полузащитник Владислав Кочергин продолжит сотрудничество с Ракувом.

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

30-летний футболист подписал новый контракт до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Предыдущий трудовой договор украинского хавбека заканчивался летом 2026 года.

Напомним, что Кочергин в июне прошлого года получил разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска во время тренировки и был прооперирован.

Украинский полузащитник смог вернуться в строй только в начале апреля этого года и в мае принял участие в двух матчах Ракува.

