Украинский полузащитник продлил контракт с польским клубом
Владислав Кочергин после тяжелой травмы продолжит выступления за Ракув.
Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.
30-летний футболист подписал новый контракт до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
Предыдущий трудовой договор украинского хавбека заканчивался летом 2026 года.
Напомним, что Кочергин в июне прошлого года получил разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска во время тренировки и был прооперирован.
Украинский полузащитник смог вернуться в строй только в начале апреля этого года и в мае принял участие в двух матчах Ракува.
