Украинский полузащитник вице-чемпиона Польши перенес операцию после тяжелой травмы

Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы, полученной во время тренировки.

29-летнему футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска.

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Украинский хавбек накануне был успешно прооперирован, о чем сообщила пресс-служба вице-чемпионов Польши.

"Владислав Кочергин успешно перенес операцию на колене. Теперь нашему игроку предстоит несколько месяцев реабилитации. Ждем тебя, Владислав! Выздоравливай скорее!" - говорится в сообщении.

Vladyslav Kochergin przeszedł dziś udaną operację kolana.



Naszego zawodnika czeka teraz kilkumiesięczna rehabilitacja.



Czekamy na Ciebie, @VladKochergin10! Wracaj do zdrowia! ✊ pic.twitter.com/XrtmdcF44H — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 27, 2025

Теперь украинского полузащитника ожидает длительный процесс восстановления. Предполагается, что игроку может потребоваться на реабилитацию от девяти месяцев до года.

В минувшем сезоне Кочергин провел за Ракув 35 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что в марте украинский полузащитник подписал новый контракт с Ракувом.

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