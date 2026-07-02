Экс-тренер Карпат возглавил польский клуб, вылетевший из высшего дивизиона

Владислав Лупашко будет работать с Лехией Гданьск.

Бывший наставник Ингульца и Карпат Владислав Лупашко стал новым главным тренером Лехии Гданьск.

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

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39-летний украинский специалист подписал с "бело-зелеными" контракт до 30 июня 2029 года.

Trener Vladyslav Lupashko w biało-zielonych barwach 🇳🇬 pic.twitter.com/pkK3XPe1HP — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 1, 2026

Предыдущим местом работы Лупашко были Карпаты, которые он возглавлял с июля 2024 года по декабрь 2025 год.

Отметим, что Лехия Гданьск по итогам прошлого сезона финишировала на 16-м месте в Экстраклясе и вылетела во второй польский дивизион.

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