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Экс-тренер Карпат возглавил польский клуб, вылетевший из высшего дивизиона

Владислав Лупашко будет работать с Лехией Гданьск.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Владислав Лупашко / Lechia Gdańsk
Владислав Лупашко / Lechia Gdańsk

Бывший наставник Ингульца и Карпат Владислав Лупашко стал новым главным тренером Лехии Гданьск.

Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

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39-летний украинский специалист подписал с "бело-зелеными" контракт до 30 июня 2029 года.

Предыдущим местом работы Лупашко были Карпаты, которые он возглавлял с июля 2024 года по декабрь 2025 год.

Отметим, что Лехия Гданьск по итогам прошлого сезона финишировала на 16-м месте в Экстраклясе и вылетела во второй польский дивизион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Польши Владислав Лупашко Лехия Гданьск

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