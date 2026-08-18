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Футбол

Защитник Полесья перебрался во второй польский дивизион

Даниил Бескоровайный отправился в команду Владислава Лупашко.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Даниил Бескоровайный / Lechia Gdańsk
Даниил Бескоровайный / Lechia Gdańsk

Лехия Гданьск объявила о подписании защитника Полесья Даниила Бескоровайного.

27-летний украинский футболист заключил со своим новым клубом контракт до 30 июня 2029 года, сообщает официальный сайт представителя второго польского дивизиона.

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Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным Transfermarkt, размер компенсации составил 500 тысяч евро.

Отметим, что Лехию этим летом возглавил бывший тренер Карпат Владислав Лупашко. 

В прошлом сезоне Бескоровайный провел за Полесье девять матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом. Вторую часть сезона защитник отыграл в аренде в азербайджанском Сумгаите, приняв участие в 16 поединках.

Напомним, ранее Лехия арендовала полузащитника Карпат Артура Шаха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Полесье Даниил Бескоровайный Лехия Гданьск

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