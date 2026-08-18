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Футбол

Цыганкова накажут за непрофессионализм

Жирона открыла дело против украинца.
Сегодня, 14:44       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона открыла дисциплинарное дело на Цыганкова после конфликта в раздевалке.

Каталонский клуб считает, что недавние действия Цыганкова могли нарушить его контрактные обязательства и не соответствуют установленным клубом стандартам поведения.

Причиной разбирательства, стала ситуация после стартового матча Жироны в Сегунде против Леганеса (1:1). Цыганков отказался выходить на замену в этой встрече, после чего в раздевалке команды произошла серьёзная потасовка.

Добавим, что каталонский клуб подчеркнул, что будет защищать свои права и интересы и в рамках дисциплинарного производства примет соответствующие меры. При этом Жирона пока не планирует делать дополнительных публичных заявлений по поводу этой ситуации.

Тем временем стало известно, что ФИФА уволила топ-менеджера за критику Инфантино.

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