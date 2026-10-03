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Футбол

Сборная Хорватии потерпела самое крупное поражение в своей истории

Матч с Англией в Лиге наций обернулся для хорватской национальной команды катастрофой.
Вчера, 21:49       Автор: Игорь Мищук
Хорватия была разгромлена Англией / Getty Images
Хорватия была разгромлена Англией / Getty Images

Поражение Хорватии от Англии в матче Лиги наций-2026/27 стало антирекордным для балканской сборной.

В третьем туре группового этапа турнира английская команда в гостях сокрушила соперника со счетом 7:0. По дублю в этом поединке на свой счет записали Гарри Кейн и Букайо Сака, а также по разу отличились Джуд Беллингем, Энтони Гордон и Морган Роджерс.

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Для сборной Хорватии это разгромное поражение стало крупнейшим в ее истории.

Предыдущий антирекорд датировался 11 сентября 2018 года, когда хорватская национальная команда также в поединке Лиги наций уступила на выезде Испании со счетом 0:6.

Напомним, что в трех матчах группы 3 Дивизиона А сборная Англии набрала шесть очков, а на счету Хорватии остается три балла. Испания также имеет в своем активе шесть пунктов после двух поединков и в третьем туре сыграет против Чехии, которая оба своих матча проиграла.

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