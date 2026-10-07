Тухелю покорилось историческое достижение во главе сборной Англии

Немецкий специалист уже одержал 20 победу с командой в 26 матчах.

Сборная Англии накануне в четвертом туре Дивизиона А Лиги наций в домашнем матче разгромила Чехию со счетом 3:0.

Эта победа стала уже 20-й для тренера Томаса Тухеля во главе английской национальной команды.

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Для достижения этого показателя 53-летнему немецкому специалисту потребовалось 26 матчей, что является самым быстрым результатом в истории сборной Англии, сообщает Opta.

Напомним, что Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года, а на ЧМ-2026 команда под его руководством стала бронзовым призером.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Англии предстанет перед судом.

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