Англия уверенно разобралась с Чехией, Хорватия дала бой Испании

Во вторник, 6 октября, в Лиге А были сыграны матчи четвертого тура группы 3.

Англия на Уэмбли принимала Чехию.

У гостей все сразу пошло не по плану, так как англичане сразу прижали их к воротам. В итоге на 27-й минуте Цоуфал допустил ошибку и открыл счет в матче автоголом.

А под конец тайма свой 90-й за сборную забил Харри Кейн, установив комфортные 2:0 перед вторым таймом.

Во второй половине чехам практически ничего не удалось изменить. Кейн быстро оформил дубль, а остаток матча Англия провела, экономя силы. Но даже в таком режиме после 90 минут у сборной Чехии ноль ударов в створ ворот Пикфорда.

Статистика матча Англия - Чехия 4-го тура Лиги наций

Англия - Чехия 3:0

Голы: Цоуфал (автогол), 27, Кейн, 40, 57

Ожидаемые голы (xG): 1.82 - 0.18

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 17 - 5

Удары в створ: 3 - 0

Угловые: 6 - 2

Фолы: 10 - 17

В параллельном матче Хорватия принимала дома Испанию.

Гостям довольно быстро удалось выйти вперед благодаря голу Перишича. Также Хорватия весьма плотно сковала соперника, почти не позволив испанцам ничего сделать у своих ворот.

Однако ситуация кардинально изменилась во втором тайме. Подопечные де ла Фуэнте полностью переиграла Хорватию уже с первых минут второй половины, а на 61-й сравняли счет.

В итоге Перишич умудрился стать антигероем матча, оставив свою команду вдесятером под мощным штурмом соперника, получив вторую желутю карточку. В большинстве испанцы все же додавили хорватов и вырвали три очка.

Статистика матча Хорватия - Испания 4-го тура Лиги наций

Хорватия - Испания 1:2

Голы: Перишич,17 - Мерино, 61, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 1.09

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 3 - 6

Фолы: 12 - 10

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