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Футбол

Хорватия - Англия 0:7: видео голов и лучших моментов матча 03.10.2026

Вашему вниманию обзор поединка национальных сборных.
Вчера, 22:40       Автор: Игорь Мищук
Англия разгромила Хорватию / Getty Images
Англия разгромила Хорватию / Getty Images

В субботу, 3 октября, сборная Хорватии встречалась на своем поле с Англией в рамках третьего тура Дивизиона A Лиги наций-2026/27.

Команда Томаса Тухеля сокрушила в гостях своего соперника, отправив в его ворота семь безответных мячей.

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Еще в первом тайме английская сборная обеспечила себе разгромное преимущество благодаря голам Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Энтони Гордона и Букайо Сака. Во второй половине встречи Кейн и Сака оформили дубли, а подытожил избиение соперника результативный удар Моргана Роджерса.

Уступив со счетом 0:7, хорватская сборная потерпела своей самое крупное поражение в истории.

Вашему вниманию видео всех голов матча Хорватия - Англия в третьем туре Лиги наций:

Хорватия - Англия 0:7

Голы: Кейн, 8, 53, Беллингем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс, 87

Хорватия: Ливакович - Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич - Модрич (Якич, 57), Ковачич - Иванович, Сучич (Пашалич, 46), Батурина (Влашич, 46) - Муса (Матанович, 46).

Англия: Пикфорд - Куанса, Конса, Гейи, Холл (Льюис-Скелли, 79) - Андерсон (Гиббз-Уайт, 79), Скотт (Гарнер, 70) - Сака, Беллингем, Гордон (Эзе, 70) - Кейн (Роджерс, 70)

Предупреждение: Ковачич.

Источник: MEGOGO

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