Промоутер Эдди Хирн высказался о намерении бывшего абсолюта супертяжелого дивизиона Александра Усика устроить бой против обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом весе Давида Бенавидеса.

По мнению функционера, это мог бы получиться хороший поединок, но пока он не может представить возвращение украинского боксера в крузервейт.

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"Мне нравится Бенавидес. На мой взгляд, Бенавидес - один из тех парней, которых уважают все в боксе, потому что он думает о наследии. Я считаю, что он искренне стремится к самым серьезным испытаниям. Думаю, он действительно готов к опасным боям. Я просто не уверен, вижу ли я, как Усик возвращается в тяжелый вес. Это очень сложно сделать, и это немного странное решение. Он выглядел очень худым, когда я видел его в Эр-Рияде. Намного худее.

Он набирал массу для супертяжелого веса. Делал много силовой работы. Вероятно, также довольно хорошо питался. Так что на самом деле, когда ты прекращаешь силовые тренировки и не ешь в таких же объемах, чтобы подпитывать организм, твой вес естественно уходит вниз. Поэтому, когда я его видел, он утверждал, что близок к лимиту тяжелого веса.

Я бы с удовольствием посмотрел этот бой. Я также не против увидеть бой Бенавидеса против Усика в супертяжелом весе. На самом деле мы говорим всего о нескольких фунтах, чтобы превысить лимит и сделать этот поединок в супертяжелом весе. Я думаю, это было бы довольно круто для Бенавидеса, но в то же время на кону не стояли бы титулы чемпиона мира в крузервейте. Но волнует ли это Усика? Он уже выигрывал их все, понимаете, о чем я? Но мне это нравится", - сказал Хирн в комментарии The Ring.

Напомним, ранее Усик подтвердил готовность встретиться в ринге с Бенавидесом.

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