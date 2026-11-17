Арсенал близок к продлению контракта со своим основным голкипером Давидом Райей.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб уже достиг устного соглашения с 31-летним испанцем и вскоре договор должен быть официально подписан.

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Обновленный контракт вратаря с "канонирами" будет действовать до июня 2030 года, а также игрока ожидает повышение заработной платы.

Действующий договор голкипера рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что Райя выступает за Арсенал с лета 2023 года. В нынешнем сезоне испанец провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах, пропустив восемь голов, а в десяти поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Арсенал также согласовал новый контракт с одним из лидеров команды.

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