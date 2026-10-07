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Арсенал продлил контракт с Артетой

Главный тренер заключил новый долгосрочный договор с "канонирами".
Сегодня, 15:52       Автор: Игорь Мищук
Микель Артета / Arsenal
Микель Артета / Arsenal

Лондонский Арсенал объявил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Об этом сообщает официальный сайт "канониров".

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Клуб не разглашает детали сделки, отметив лишь, что обновленный договор с 44-летним испанским специалистом является долгосрочным.

Тем не менее, по информации СМИ, новый контракт будет рассчитан до лета 2030 года, а заработная плата тренера будет существенно увеличена.

Напомним, что Артета возглавляет Арсенал с декабря 2019 года, а в прошлом сезоне привел команду к первому за 22 года чемпионству в АПЛ, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Испанский специалист ранее также завоевал с "канонирами" Кубок Англии и трижды Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Арсенал собирается продлить контракт с ключевым полузащитником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

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