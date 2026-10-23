Арсенал потерял из-за травмы ключевого вингера

Вингер Арсенала Букайо Сака на длительный срок угодил в лазарет лондонского клуба.

25-летний футболист получил мышечную травму бедра в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против Баварии (2:2) и был вынужденно заменен уже на десятой минуте.

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Степень тяжести повреждения и точные сроки восстановления английского вингера пока не называются, однако в лондонском клубе опасаются, что игрок может пропустить до восьми недель, сообщает BBC.

"Нам нужно провести еще несколько обследований и получить заключения специалистов. Когда игроку приходится покидать поле, причем он с трудом передвигается из-за боли и ограничен в движениях - это плохой знак. Давайте наберемся терпения, чтобы мы могли дать окончательную оценку ситуации. Ему еще сделают МРТ, в поврежденной области скопилось довольно много жидкости, из-за чего сложно определить степень тяжести травмы. Больше информации у нас будет завтра", - сказал тренер "канониров" Микель Артета.

В нынешнем сезоне Сака провел в составе Арсенала 11 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Арсенал продлил контракт с главным тренером Микелем Артетой.

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