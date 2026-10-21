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Райс спас лондонцев в концовке

Бавария сыграла вничью с Арсеналом в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
Вчера, 23:50       Автор: Сергей Носенко
Бавария - Арсенал / Getty Images
Бавария - Арсенал / Getty Images

Встреча на Альянц Арене началась удачно для лондонцев. На 25-й минуте Эберечи Эзе открыл счет, но уже через десять минут Альфонсо Дэвис восстановил равновесие после отличной передачи Кейна.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, а на 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Арсенала за игру рукой. Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый на 61-й минуте и вывел хозяев вперед.

Арсенал не отказался от попыток отыграться и добился своего в концовке встречи. На 82-й минуте Деклан Райс мощно пробил низом из пределов штрафной в дальний угол ворот, установив окончательный счет — 2:2.

В оставшееся время команды не смогли забить еще, и матч завершился вничью.

Лига чемпионов. Общий этап, 3-й тур.

Бавария — Арсенал — 2:2.

Голы: Эзе, 25 (0:1); Дэвис, 35 (1:1); Кейн, 61, с пенальти (2:1); Райс, 82 (2:2).

Напомним, Арсенал потерял свою зверзду на старте матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Бавария Мюнхен

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