Джей Опетая снялся с поединка против американского экс-чемпиона.

Обладатель пояса Zuffa Boxing в тяжелом весе Джей Опетая отказался от боя против бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера.

Боксеры должны были встретиться в ринге в соглавном событии шоу Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа, которое состоится 11 декабря в Кардиффе, однако австралиец снялся с поединка.

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Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль, также отмечая, что Уайлдер все равно собирается выступить в рамках этого вечера бокса.

"По данным источников, Джей Опетая снялся с боя против Деонтея Уайлдера, запланированного на 11 декабря в андеркарде поединке Фьюри - Джошуа на Netflix. Уайлдер по-прежнему планирует драться, если они найдут достойную замену. Один из реальных вариантов - реванш с Дереком Чисорой", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, ранее Чисора предложил устроить реванш с Уайлдером в андеркарде боя Фьюри - Джошуа.

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