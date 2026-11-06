"Ему не место на ринге": Фьюри скептически отнесся к бою Уайлдера против Опетаи

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на анонс боя его бывшего соперника Деонтея Уайлдера против Джея Опетаи, который состоится в рамках шоу, главным событием которого будет его поединок с Энтони Джошуа.

Британский боксер скептически отнесся к перспективам американца, считая, что тот должен был завершить карьеру еще после их трилогии.

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"Это действительно глупо со стороны Деонтея. Ему не место на ринге, ему не стоит даже приближаться к рингу. Это страшный позор, что этот человек вынужден продолжать драться, когда он уже разбит в пух и прах. Он никогда не должен был снова драться после того, как я победил его в последний раз. На этом все должно было закончиться. Но обстоятельства вынуждают.

Если тебя нокаутируют люди, которых ты сам должен был бы нокаутировать, то тебе следует уйти. Они с Чисорой выглядели просто ужасно, когда дрались. Чисоре будто 145 лет, и он выдерживал нокаутирующие удары Уайлдера, которых больше нет. Чисора пропускал прямо в лицо и даже не пошатнулся", - сказал Фьюри в комментарии FightHype.

Бои Фьюри - Джошуа и Уайлдер – Опетая состоятся 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

Ранее Уайлдер спрогнозировал результат поединка Фьюри - Джошуа.

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