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"Нокаут в одиннадцатом раунде": Уайлдер спрогнозировал результат боя Фьюри - Джошуа

Американский экс-чемпион рассказал, на кого ставит в будущем поединке.
Сегодня, 20:12       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем бое еще двух экс-чемпионов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Американский боксер заявил, что еще не до конца уверен, что этот поединок состоится, однако считает, что победу должен одержать Эй Джей.

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"Я не думаю, что этот бой состоится. Я видел, что они уже занимаются его продвижением и всем остальным, но даже со стороны Джошуа все это выглядит очень подозрительно. Я давно имею дело с этими людьми и знаю, как они работают.

Я удивлюсь, если поединок все-таки состоится. Но если это произойдет, то я считаю, что Джошуа победит по очкам или нокаутом в одном из поздних раундов. Думаю, это будет нокаут в одиннадцатом раунде", - сказал Уайлдер в комментарии IBA Boxing.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее сообщалось, что Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа.

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