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НХЛ: Бостон победил Вегас в серии буллитов, Колорадо обыграл Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 12:52       Автор: Сергей Носенко
Бостон - Вегас / Getty Images
Бостон - Вегас / Getty Images

В ночь на вторник, 3 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли матчи очередного тура.

Результаты матчей НХЛ за 3 ноября

Бостон – Вегас – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

  • 1:0 – 7 Хейгенс (Линдхольм, Задоров)
  • 2:0 – 23 Хики (Заха, Пастрняк)
  • 2:1 – 34 Стоун (Гертл, Марнер)
  • 2:2 – 47 Коннелли (Хенифин, Марнер)

Флорида – Детройт – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

  • 0:1 – 5 Мазур (Зайдер)
  • 1:1 – 14 Райнхарт (Верхеге, Вилманис)
  • 1:2 – 21 ДеБринкет (Арвидссон, Фолк)
  • 2:2 – 35 Экблад (Хетеуэй, Эллер)
  • 2:3 – 42 Фолк (Копп, Брандсегг-Нигард)
  • 2:4 – 42 Брандсегг-Нигард (Реймонд, Копп)
  • 3:4 – 56 Беннетт (Ткачак, Ткачак)
  • 3:5 – 59 Финни (Зайдер)

Чикаго – Колорадо – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

  • 1:0 – 0 Кайзер (Донато)
  • 2:0 – 7 Канцеров (Бедард)
  • 2:1 – 15 Кадри (Ландескуг, Бернс)
  • 2:2 – 15 Шварц (Хьюз, Тейвз)
  • 2:3 – 33 Кадри (Макар, Маккиннон)
  • 2:4 – 39 Шварц (Малински, Хьюз)
  • 2:5 – 57 Тейвз

Сан-Хосе – Калгари – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

  • 0:1 – 14 Клапка (Кастанья)
  • 0:2 – 49 Стромгрен (Клапка, Кастанья)
  • 1:2 – 51 Дикинсон (Трауба, Шервуд)

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НХЛ: Бостон победил Вегас в серии буллитов, Колорадо обыграл Чикаго
НХЛ: Бостон победил Вегас в серии буллитов, Колорадо обыграл Чикаго

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