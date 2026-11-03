НХЛ: Бостон победил Вегас в серии буллитов, Колорадо обыграл Чикаго
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 3 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли матчи очередного тура.
Результаты матчей НХЛ за 3 ноября
Бостон – Вегас – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
- 1:0 – 7 Хейгенс (Линдхольм, Задоров)
- 2:0 – 23 Хики (Заха, Пастрняк)
- 2:1 – 34 Стоун (Гертл, Марнер)
- 2:2 – 47 Коннелли (Хенифин, Марнер)
Флорида – Детройт – 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
- 0:1 – 5 Мазур (Зайдер)
- 1:1 – 14 Райнхарт (Верхеге, Вилманис)
- 1:2 – 21 ДеБринкет (Арвидссон, Фолк)
- 2:2 – 35 Экблад (Хетеуэй, Эллер)
- 2:3 – 42 Фолк (Копп, Брандсегг-Нигард)
- 2:4 – 42 Брандсегг-Нигард (Реймонд, Копп)
- 3:4 – 56 Беннетт (Ткачак, Ткачак)
- 3:5 – 59 Финни (Зайдер)
Чикаго – Колорадо – 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
- 1:0 – 0 Кайзер (Донато)
- 2:0 – 7 Канцеров (Бедард)
- 2:1 – 15 Кадри (Ландескуг, Бернс)
- 2:2 – 15 Шварц (Хьюз, Тейвз)
- 2:3 – 33 Кадри (Макар, Маккиннон)
- 2:4 – 39 Шварц (Малински, Хьюз)
- 2:5 – 57 Тейвз
Сан-Хосе – Калгари – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
- 0:1 – 14 Клапка (Кастанья)
- 0:2 – 49 Стромгрен (Клапка, Кастанья)
- 1:2 – 51 Дикинсон (Трауба, Шервуд)
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