НХЛ: Сиэтл разгромил Калгари, Анахайм в овертайме обыграл Флориду
Состоялись очередные матчи в Национальной Хоккейной Лиге.
Регулярный чемпионат в НХЛ продолжился следующей порцией поединков. Стоит отметить уверенную победу Сиэтла, забросившего шесть шайб в ворота Калгари, а также успех Анахайма, который вырвал победу у Флориды в овертайме.
Результаты матчей за 4-5 октября
Детройт – Виннипег – 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
- 0:1 – 13 Перфетти (Коннор, Моррисси)
- 0:2 – 14 Коннор (Виларди, Перфетти)
- 0:3 – 25 Коннор (Моррисси, Перфетти)
- 1:3 – 36 Арвидссон (Копп, Зайдер)
- 2:3 – 44 Финни (Брандсегг-Нюгард, ДеБринкет)
Рейнджерс – Юта – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
- 1:0 – 17 Гавриков (Фокс)
- 1:1 – 34 Шмальц (Келлер)
- 2:1 – 43 Перро (Лафренье, Зибанежад)
- 3:1 – 52 Ти. Миллер (Гавриков, Картье)
- 3:2 – 54 Пик (Ли)
- 4:2 – 58 Толванен (Кайлле, Шестеркин)
Анахайм – Флорида – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
- 1:0 – 16 Готье (Лакомб, Карлссон)
- 1:1 – 17 Верхеге (Беннетт, Ткачак)
- 2:1 – 20 Готье (Сеннеке, Карлссон)
- 2:2 – 58 Маршанд (Эллер)
- 3:2 – 64 Гранлунд (Карлссон, Готье)
Сиэтл – Калгари – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
- 1:0 – 2 Каттон
- 2:0 – 4 Самоскевич (Монтур, Эванс)
- 3:0 – 7 Макманн (Стивенсон)
- 4:0 – 31 Райт (Каттон, Данн)
- 5:0 – 39 Самоскевич (Бенирс, Макканн)
- 5:1 – 54 Фрост (Гридин, Фараби)
- 6:1 – 55 Эберле (Стивенсон, Монтур)
Ванкувер – Вегас – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
- 1:0 – 18 Коттер (Гронек, Петтерссон)
- 1:1 – 29 Марнер (Макнебб)
- 1:2 – 34 Олофссон (Стоун, Айкел)
- 2:2 – 37 Леккеримаки (Карлссон, Шенн)
- 2:3 – 38 Геткомб (Боуман, Дауд)
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