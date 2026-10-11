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НХЛ: Миннесота обыграла Флориду, Эдмонтон победил Сан-Хосе

Результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:33       Автор: Сергей Носенко
Ottawa Senators / Getty Images
Ottawa Senators / Getty Images

В ночь на воскресенье, 11 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 октября

Бостон – Филадельфия – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

  • 1:0 – 12 Заха (Пастрняк)
  • 2:0 – 37 Лорей (Петерка, Минтен)
  • 3:0 – 41 Хуснутдинов (Минтен, Борген)
  • 3:1 – 46 Мартоне (Иржичек, Барки)
  • 4:1 – 49 Миттлстадт (Линдхольм, Гейгенс)
  • 5:1 – 55 Минтен (Петерка, Линдхольм)

Нью-Джерси – Ванкувер – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

  • 0:1 – 5 Карлссон (Бесер, Дебраск)
  • 1:1 – 8 Хишир (Грицюк, Хьюз)
  • 2:1 – 16 Боквист (Ломбарди)
  • 3:1 – 24 Братт (Хишир, Хьюз)
  • 4:1 – 39 Хишир (Хьюз, Братт)

Сан-Хосе – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

  • 0:1 – 12 Экхольм (Ховард, Самански)
  • 0:2 – 43 Подколзин (Макдэвид, Бушар)
  • 0:3 – 45 Форментон (Жозеф, Мерфи)
  • 1:3 – 51 Селебрини (Миса)

Флорида – Миннесота – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

  • 0:1 – 0 Болди (Сперджен, Капризов)
  • 0:2 – 6 Капризов (Шабанов, Хьюз)
  • 1:2 – 22 М. Ткачак
  • 1:3 – 25 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)
  • 1:4 – 58 Капризов

Баффало – Юта – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

  • 1:0 – 8 Томпсон (Далин)
  • 1:1 – 10 Ямамото (Хейтон, Сергачев)
  • 1:2 – 35 Шмалц (Кули, Келлер)
  • 1:3 – 37 Ли (Марино, Ямамото)
  • 1:4 – 41 Марино (Хейтон, Ли)

Оттава – Нэшвилл – 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

  • 0:1 – 8 Колтон (Пинчук, Керфут)
  • 0:2 – 13 Маршессо (Стэмкос, Йоси)
  • 1:2 – 29 Штюцле (Козенс, Шабо)
  • 2:2 – 58 Батерсон (Пинто, Штюцле)

Питтсбург – Даллас – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

  • 1:0 – 41 Дюар (Лизотт)
  • 1:1 – 59 Сегин (Робертсон, Хейсканен)

Чикаго – Каролина – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

  • 0:1 – 19 Янковски (Котканиеми, Робинсон)
  • 0:2 – 22 Ахо (Миллер)
  • 0:3 – 23 Блейк (Станковен, Мартинук)
  • 1:3 – 24 Кантсеров
  • 1:4 – 26 Холл (Блейк, Райли)
  • 1:5 – 45 Мартинук (Элерс, Райли)
  • 2:5 – 54 Мур (Кайзер, Донато)

Сент-Луис – Коламбус – 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

  • 0:1 – 16 Ничушкин (Монахан, Гудбренсон)
  • 0:2 – 19 Джонсон (Фантилли, Веренски)
  • 1:2 – 26 Нейборс (Беррон, Холлоуэй)
  • 2:2 – 29 Снаггеруд (Броберг, Холлоуэй)
  • 3:2 – 32 Снаггеруд (Томас, Холлоуэй)
  • 3:3 – 46 Силлинджер (Койл, Соуси)
  • 4:3 – 49 Берггрен (Мактавиш, Парайко)
  • 5:3 – 59 Бучневич

Колорадо – Торонто – 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

  • 0:1 – 3 Бланкенбург (Нюландер, Пол)
  • 1:1 – 10 Маккиннон (Кулик, Тейвз)
  • 2:1 – 15 Маккиннон (Макар, Нечас)
  • 2:2 – 26 Нюландер (Макенна, Мэттьюс)
  • 3:2 – 32 Нельсон
  • 3:3 – 36 Нюландер (Мэттьюс, Пол)
  • 3:4 – 37 Коуэн (Райли, Нюландер)
  • 3:5 – 52 Мэттьюс (Нюландер, Марченко)
  • 3:6 – 59 Мэттьюс

Айлендерс – Тампа-Бэй – 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

  • 0:1 – 5 Генцел
  • 0:2 – 15 Хейгл (Хедман, Крозье)
  • 1:2 – 26 ДеАнджело (Палат)
  • 1:3 – 27 Генцел (Кучеров, Хейгл)
  • 2:3 – 31 Пажо (Шефер, ДеАнджело)
  • 3:3 – 39 Шенн (Хорват, Макчелли)
  • 3:4 – 58 Хейгл (Крози, МакДона)
  • 3:5 – 58 Хейгл (Сирелли, Кучеров)

Калгари – Анахайм – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

  • 0:1 – 10 Лакомб (Карлссон, Гранлунд)
  • 1:1 – 15 Фрост (Коронато, Немец)
  • 1:2 – 19 Ватрано (Пелинг, Уоррен)
  • 2:2 – 37 Суниеев (Коронато)
  • 2:3 – 45 Пелинг (Минтюков)
  • 2:4 – 57 Нестеренко (Киллорн, Гранлунд)

Вегас – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

  • 1:0 – 22 Коннелли (Стоун, Марнер)
  • 1:1 – 26 Панарин (Кемпе, Кларк)
  • 2:1 – 62 Марнер (Стоун, Коннелли)

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