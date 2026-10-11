НХЛ: Миннесота обыграла Флориду, Эдмонтон победил Сан-Хосе
В ночь на воскресенье, 11 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 10 октября
Бостон – Филадельфия – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
- 1:0 – 12 Заха (Пастрняк)
- 2:0 – 37 Лорей (Петерка, Минтен)
- 3:0 – 41 Хуснутдинов (Минтен, Борген)
- 3:1 – 46 Мартоне (Иржичек, Барки)
- 4:1 – 49 Миттлстадт (Линдхольм, Гейгенс)
- 5:1 – 55 Минтен (Петерка, Линдхольм)
Нью-Джерси – Ванкувер – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
- 0:1 – 5 Карлссон (Бесер, Дебраск)
- 1:1 – 8 Хишир (Грицюк, Хьюз)
- 2:1 – 16 Боквист (Ломбарди)
- 3:1 – 24 Братт (Хишир, Хьюз)
- 4:1 – 39 Хишир (Хьюз, Братт)
Сан-Хосе – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
- 0:1 – 12 Экхольм (Ховард, Самански)
- 0:2 – 43 Подколзин (Макдэвид, Бушар)
- 0:3 – 45 Форментон (Жозеф, Мерфи)
- 1:3 – 51 Селебрини (Миса)
Флорида – Миннесота – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
- 0:1 – 0 Болди (Сперджен, Капризов)
- 0:2 – 6 Капризов (Шабанов, Хьюз)
- 1:2 – 22 М. Ткачак
- 1:3 – 25 Капризов (Болди, Эрикссон Эк)
- 1:4 – 58 Капризов
Баффало – Юта – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
- 1:0 – 8 Томпсон (Далин)
- 1:1 – 10 Ямамото (Хейтон, Сергачев)
- 1:2 – 35 Шмалц (Кули, Келлер)
- 1:3 – 37 Ли (Марино, Ямамото)
- 1:4 – 41 Марино (Хейтон, Ли)
Оттава – Нэшвилл – 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
- 0:1 – 8 Колтон (Пинчук, Керфут)
- 0:2 – 13 Маршессо (Стэмкос, Йоси)
- 1:2 – 29 Штюцле (Козенс, Шабо)
- 2:2 – 58 Батерсон (Пинто, Штюцле)
Питтсбург – Даллас – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
- 1:0 – 41 Дюар (Лизотт)
- 1:1 – 59 Сегин (Робертсон, Хейсканен)
Чикаго – Каролина – 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
- 0:1 – 19 Янковски (Котканиеми, Робинсон)
- 0:2 – 22 Ахо (Миллер)
- 0:3 – 23 Блейк (Станковен, Мартинук)
- 1:3 – 24 Кантсеров
- 1:4 – 26 Холл (Блейк, Райли)
- 1:5 – 45 Мартинук (Элерс, Райли)
- 2:5 – 54 Мур (Кайзер, Донато)
Сент-Луис – Коламбус – 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
- 0:1 – 16 Ничушкин (Монахан, Гудбренсон)
- 0:2 – 19 Джонсон (Фантилли, Веренски)
- 1:2 – 26 Нейборс (Беррон, Холлоуэй)
- 2:2 – 29 Снаггеруд (Броберг, Холлоуэй)
- 3:2 – 32 Снаггеруд (Томас, Холлоуэй)
- 3:3 – 46 Силлинджер (Койл, Соуси)
- 4:3 – 49 Берггрен (Мактавиш, Парайко)
- 5:3 – 59 Бучневич
Колорадо – Торонто – 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)
- 0:1 – 3 Бланкенбург (Нюландер, Пол)
- 1:1 – 10 Маккиннон (Кулик, Тейвз)
- 2:1 – 15 Маккиннон (Макар, Нечас)
- 2:2 – 26 Нюландер (Макенна, Мэттьюс)
- 3:2 – 32 Нельсон
- 3:3 – 36 Нюландер (Мэттьюс, Пол)
- 3:4 – 37 Коуэн (Райли, Нюландер)
- 3:5 – 52 Мэттьюс (Нюландер, Марченко)
- 3:6 – 59 Мэттьюс
Айлендерс – Тампа-Бэй – 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
- 0:1 – 5 Генцел
- 0:2 – 15 Хейгл (Хедман, Крозье)
- 1:2 – 26 ДеАнджело (Палат)
- 1:3 – 27 Генцел (Кучеров, Хейгл)
- 2:3 – 31 Пажо (Шефер, ДеАнджело)
- 3:3 – 39 Шенн (Хорват, Макчелли)
- 3:4 – 58 Хейгл (Крози, МакДона)
- 3:5 – 58 Хейгл (Сирелли, Кучеров)
Калгари – Анахайм – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
- 0:1 – 10 Лакомб (Карлссон, Гранлунд)
- 1:1 – 15 Фрост (Коронато, Немец)
- 1:2 – 19 Ватрано (Пелинг, Уоррен)
- 2:2 – 37 Суниеев (Коронато)
- 2:3 – 45 Пелинг (Минтюков)
- 2:4 – 57 Нестеренко (Киллорн, Гранлунд)
Вегас – Лос-Анджелес – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
- 1:0 – 22 Коннелли (Стоун, Марнер)
- 1:1 – 26 Панарин (Кемпе, Кларк)
- 2:1 – 62 Марнер (Стоун, Коннелли)
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