НБА: Дончич набрал 42 очка, Лейкерс разгромили Майами
В ночь на вторник, 3 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно 15 матчей.
Результаты матчей НБА за 3 ноября
Кливленд — Оклахома 112:117 (30:26, 18:33, 36:31, 28:27)
Кливленд: Митчелл (17 + 11 передач), Томас (17), Мобли (16 + 7 подборов), Аллен (14), Харден (14 + 6 передач) — старт; Хезонья (12 + 8 подборов), Проктор (10), Меррилл (8), Брайант (4), Портер-младший (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (43 + 8 передач), Митчелл (20), К. Уильямс (12), Хартенштайн (5 + 14 подборов), Д. Уильямс (3) — старт; Мара (10 + 9 подборов), Стиртц (9), Пиви (8), Маккейн (7 + 9 подборов), Дикс (0).
Шарлотт — Детройт 91:124 (24:27, 30:38, 21:33, 16:26)
Шарлотт: Миллер (17), Рид (13), Джеймс (11), Диабате (7 + 9 подборов), Уайт (7) — старт; Аллен (11), Андерсон (8), Шредер (5 + 5 потерь), Калкбреннер (4), Лайам (3), О'Нил (2), Штайнбах (2), Салун (1 + 7 подборов).
Детройт: Каннингем (33 + 7 передач), Робинсон (24), Томпсон (14), Рид (11), Коллинз (4) — старт; Холланд II (11), Хертер (9), Грин (5), Ланиер (5), Окори (4), Джонс (2), Дженкинс (2 + 7 передач), Смит (0).
Индиана — Атланта 104:108 (29:37, 27:31, 23:19, 25:21)
Индиана: Хафф (22 + 8 подборов), Джексон (20 + 7 подборов + 5 потерь), Смит (19 + 10 передач + 5 потерь), Уокер (15 + 7 подборов), Слоусон (12 + 7 подборов + 3 блок-шота) — старт; Браун (16).
Атланта: Александер-Уокер (34), Дорт (14), Оконгву (13 + 10 подборов), Дж. Макколлум (13 + 9 подборов + 12 передач), Дэниелс (6 + 9 подборов) — старт; Киспер (14), Уиггинс (7), Деннис (4), Эджиофор (3), Ньюэлл (0).
Нью-Йорк — Бруклин 103:90 (27:21, 24:23, 24:35, 28:11)
Нью-Йорк: Брансон (19 + 6 передач), Ануноби (18), Таунс (11 + 16 подборов), Харт (8 + 7 передач), Бриджес (6) — старт; Шамет (22), Кларксон (7), Макбрайд (6), Драммонд (4 + 9 подборов), Колек (2).
Бруклин: Рэндл (21 + 11 подборов), Портер-младший (18), Траоре (17), Джонсон (4), Шарп (4) — старт; Браун-младший (13), Вагнер (6), Эллис (5 + 3 блок-шота), Клуни (2), Майнотт (0).
Орландо — Вашингтон 94:103 (33:28, 26:32, 9:19, 26:24)
Орландо: Вагнер (24 + 6 передач), Бэйн (20), Кейн (10), Ричардсон (9), Картер-младший (6 + 9 подборов) — старт; да Силва (10), Вучевич (7), Картер (5), Моралес (3).
Вашингтон: Дэвис (27 + 9 подборов + 5 потерь), Джордж (22), Дж. Дибантса (21), Янг (15 + 9 передач), Эйтон (4) — старт; Кулибали (7 + 3 блок-шота), Джонсон (4), Каррингтон (3).
Филадельфия — Чикаго 126:107 (30:23, 34:36, 26:20, 36:28)
Филадельфия: Макси (26 + 11 передач), Браун (25 + 11 подборов), Дж. Эджком (21), Джеймс (15 + 7 подборов + 9 передач), Эмбиид (15 + 8 подборов) — старт; Вейд (8), Симмонс (6), Бона (3), Колдуэлл-Поуп (3), Эдвардс (2), Рупер (2).
Чикаго: Уилсон (24 + 7 подборов), Пауэлл (18), Смит (13 + 7 подборов), Гидди (13 + 10 передач), Бузелис (4 + 5 потерь) — старт; Эссанге (8), Джонс (8), Хилд (6), Окоро (4), Селлерс (3), Коллинз (2), Миллер (2), Хокинс (2), Авака (0).
Даллас — Сакраменто 100:115 (18:19, 35:35, 21:27, 26:34)
Даллас: Гэффорд (20 + 7 подборов), Флэгг (17 + 6 передач + 6 потерь), Дж. Вашингтон (12), Мартин (5), Кристи (0) — старт; Клейтон-младший (20), Джонсон-младший (13), Маршалл (5 + 7 передач), Сассер (4), Лавал (2), Ховард (2).
Сакраменто: Акафф-младший (25 + 6 передач + 5 потерь), Лавин (23), Сабонис (9 + 7 подборов), Хантер (6 + 7 подборов), Ачиува (6 + 10 подборов) — старт; Монк (24 + 7 передач), Блак (12), Шарп (9), Плоуден (1), Клиффорд (0).
Мемфис — Новый Орлеан 134:135 (31:34, 31:25, 33:41, 29:24, 10:11)
Мемфис: Джером (40), Бузер (18 + 9 подборов), Уэллс (16), Кауард (10 + 9 подборов), Иди (6 + 9 подборов) — старт; Стюарт (14), Спенсер (13 + 7 передач), Грант (11), Дж. Джексон (6).
Новый Орлеан: Уильямсон (25 + 11 подборов), Маткович (25), Мерфи III (18), Фирс (12 + 7 передач), Джонс (9) — старт; Куинн (20 + 7 подборов), Бэй (18), Уотфорд (4), Матюрин (4), Макгоуэнс (0).
Миннесота — Милуоки 112:100 (29:18, 19:29, 32:29, 32:24)
Миннесота: Болл (34), Досунму (19 + 12 подборов + 8 передач), Макдэниелс (13), Гобер (10 + 10 подборов), Куминга (8 + 10 подборов + 4 блок-шота) — старт; Лайлс (12), Хайленд (10), Кларк (4), Берингер (2 + 7 подборов), Уильямс (0).
Милуоки: Хирро (21), Хакес-младший (19 + 8 подборов), Тернер (13 + 5 блок-шотов), Беррис (9 + 9 подборов), Кузма (2) — старт; Дж. Грин (13), Роллинс (10), Якучионис (7 + 7 передач), Амент (4), Вейр (2 + 9 подборов), Симс (0).
Хьюстон — Бостон 109:93 (29:29, 28:21, 25:23, 27:20)
Хьюстон: Шенгюн (26 + 7 подборов + 10 передач), Смит-младший (14 + 10 подборов), Томпсон (14), Дюрант (12), Ванвлит (8 + 9 передач) — старт; Айсон (13), Смарт (8), Шеппард (8), Тшибве (4), Торнтон (2), Тейт (0), Кроуфорд (0), Богданович (0).
Бостон: Тейтум (19 + 9 передач + 5 потерь), Кета (16), Шайерман (11), Уайт (7), Гонсалес (6) — старт; Гарза (14), Уолш (5), Робинсон (4), Притчард (4), Конли (3), Хаузер (2), Сенак-младший (2).
Сан-Антонио — Юта 119:97 (27:16, 32:33, 35:20, 25:28)
Сан-Антонио: Харпер (17 + 7 подборов + 8 передач), Касл (16), Вембаньяма (12 + 11 подборов + 5 потерь + 3 блок-шота), Фокс (12), Васселл (11) — старт; Джонсон (15 + 7 подборов), Барнс (13), Шампани (8), Корнет (8), Рид-младший (4 + 7 подборов), Брайант (3), Маклафлин (0).
Юта: Маркканен (22 + 8 подборов), Петерсон (14 + 6 передач + 3 блок-шота), Хейс (9), Джордж (7 + 7 подборов), Бейли (5) — старт; Окоги (9), Бамба (8 + 8 подборов), Сенсабо (7), Коллиер (7), Михайлюк (3), Грин (3), Брэдли (2), Филиповски (1).
Денвер — Портленд 110:118 (31:19, 35:39, 21:27, 23:33)
Денвер: Мюррей (35 + 6 передач), Йокич (26 + 9 подборов + 8 передач), Браун (14), Джонсон (7), Гордон (5) — старт; Дерозан (9), Бэгли III (6), Бразил (6), Джонс (2), Диалло (0).
Портленд: Авдия (28), Лиллард (20 + 6 передач), Клинган (17 + 18 подборов + 4 блок-шота), Камара (9), Хендерсон (8) — старт; Холидей (17 + 8 подборов + 10 передач), Сиссоко (8), Янгблад (7), Уильямс III (2), Крейчи (2).
Голден Стэйт — Финикс 116:113 (19:31, 32:26, 42:36, 23:20)
Голден Стэйт: Карри (34 + 7 передач), Подземски (20), Лендеборг (16), Ричард (6), Грин (4) — старт; Бэсси (19 + 8 подборов), Ньянг (13), Пэйтон (2), Мелтон (2 + 7 подборов).
Финикс: Букер (26), Бриджес (21), Брукс (18 + 8 подборов), Грин (11 + 8 подборов + 8 передач), Малуач (5) — старт; Игодаро (14), Кеннард (6), Данн (5), Гудвин (4), Гиллеспи (3).
Клипперс — Торонто 118:125 (33:22, 30:30, 28:26, 27:47)
Клипперс: Сэндерс (26), Гарленд (16 + 8 передач + 7 потерь), Лопес (12), Данн (12), Дик (12) — старт; Джексон (19 + 8 подборов), Струс (11 + 6 передач), Ваглер (6), Миллер (4), Кристи (0).
Торонто: Куикли (27), Дж. Барретт (26), Барнс (22 + 15 подборов + 8 передач), Меррей-Бойлз (18 + 7 подборов), Волтер (10) — старт; Бэттл (12), Шед (6 + 6 передач), Андерсон (2), Мартин (2).
Лейкерс — Майами 138:117 (37:30, 42:42, 32:21, 27:24)
Лейкерс: Дончич (42 + 7 подборов + 13 передач), Ривз (27 + 5 потерь), Кесслер (15 + 15 подборов), Ларевия (7), Тайбулл (6) — старт; Мамукелашвили (13), Уильямс (9), Граймс (7), Секстон (6), Вандербилт (2), Джеймс (2), Харди (2), Ловеринг (0), Карр (0).
Майами: Адетокумбо (30 + 12 подборов + 7 передач + 7 потерь), Томпсон (19), Адебайо (16 + 9 подборов), Митчелл (15 + 7 передач), Уиггинс (7) — старт; Хардуэй-младший (9), Ларссон (9), Конвелл (5), Смит (3), Портис (2), Йович (2).
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