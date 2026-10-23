НБА: Филадельфия обыграла Кливленд, Оклахома-Сити разобралась с Денвером
В ночь на пятницу, 23 октября, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 2 матча.
Результаты матчей НБА за 22 октября
Филадельфия – Кливленд 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16) Филадельфия: Макси (32 + 6 передач), Эмбиид (24 + 7 подборов), Джеймс (17 + 10 подборов + 5 потерь), Эджкомб (11 + 7 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (3), Саймонс (2), Бона (2).
Кливленд: Митчелл (32 + 10 подборов + 5 потерь), Мобли (18 + 8 подборов), Харден (16 + 6 потерь), Аллен (14 + 7 подборов), Хезонья (10), Уотсон (8 + 5 потерь), Мерилл (5), Тайсон (3 + 6 подборов), Проктор (0), Портер-младший (0).
Оклахома-Сити – Денвер 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20)
Оклахома-Сити: Дж. Уильямс (21), Э. Митчелл (12 + 5 перехватов), Уоллес (9), Каруссо (7), Хартенштайн (6 + 6 подборов), Маккейн (4), Джейлин Уильямс (3 + 7 подборов), К. Уильямс (3), Мара (2), Барнхайзер (0), Стёрц (0).
Денвер: Гордон (20), Дерозан (13 + 5 потерь), Браун (7), Мюррей (6 + 10 подборов + 6 потерь), Нембхард (5), Джонсон (5), Бразил (4 + 12 подборов), Диалло (4), Холмс II (3), Джонс (2), Хопкинс (0).
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