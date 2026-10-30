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НБА: Атланта вырвала победу у Кливленда, Новый Орлеан победил Сакраменто, Мемфис разгромил Портленд

Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:08       Автор: Сергей Носенко
Миннесота — Голден Стейт / Getty Images
Миннесота — Голден Стейт / Getty Images

В ночь на пятницу, 30 октября, по киевскому времени состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Предлагаем результаты и статистику 12 матчей.

Результаты матчей НБА за 30 октября

Атланта — Кливленд — 114:111 (16:28, 30:16, 43:38, 25:29)

Атланта: Оконгву (29 + 12 подборов), Александер-Уокер (25), Джонсон (17 + 8 подборов + 7 передач), Макколлум (5 + 8 передач), Дэниелс (4) — старт; Виггинс (20 + 7 подборов), Лендейл (6 + 10 подборов), Дорт (6), Флемингс (2).

Кливленд: Харден (24), Митчелл (22), Аллен (14 + 8 подборов), Мобли (11 + 7 передач), Вотсон (4) — старт; Меррилл (16), Хезоня (10), Проктор (7), Тайсон (3), Портер-младший (0).

Новый Орлеан — Сакраменто — 132:120 (24:30, 39:31, 39:27, 30:32)

Новый Орлеан: Вильямсон (22), Фирс (22 + 8 подборов + 13 передач + 4 блок-шота), Мерфи III (19), Джонс (16), Маткович (12) — старт; Бей (10), Матурин (10), Квин (9), Вотфорд (8), Макгауэнс (4).

Сакраменто: Эйкафф-младший (34 + 14 передач + 6 потерь), Хантер (24), Ачиува (24 + 9 подборов), Лавин (21), Сабонис (9 + 15 подборов + 7 передач + 7 потерь) — старт; Карабан (6), Монк (2), Клиффорд (0), Шарп (0).

Портленд — Мемфис — 103:124 (25:25, 33:33, 25:33, 20:33)

Портленд: Авдия (24 + 9 подборов + 7 передач), Морант (14), Камара (13), Клинган (11 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Лиллард (9) — старт; Хендерсон (9), Холидей (6), Тонье (5), Сиссоко (4), Хансень (3), Карлсон (2), Крейчи (2), Поттер (1).

Мемфис: Бузер (18 + 12 подборов + 12 передач), Кауард (17 + 7 подборов), Иди (13 + 7 подборов), Веллс (10), Джером (10) — старт; Стюарт (18), Джексон (12 + 7 подборов), Пост (10), Спенсер (8 + 8 передач), Проспер (4), Грант (2), Пиппен-младший (2), Мюррей (0), Хендрикс (0), Лопес (0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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