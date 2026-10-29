Карпаты прошли Александрию в Кубке Украины

В четверг, 29 октября, Карпаты принимали на своем поле Александрию в заключительном матче 1/8 финала Кубка Украины.

Львовская команда справилась с представителем Первой лиги, одержав победу со счетом 2:1, и стала последним участником четвертьфинала турнира.

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Карпаты владели инициативой на протяжении матча, а все голы в противостоянии пришлись на его первую половину. "Зелено-белым" удалось открыть счет в середине тайма благодаря пенальти, назначенному за фол Назара Гаврилюка на Владиславе Бабогло после углового. Исполнять одиннадцатиметровый удар взялся Амбросий Чачуа и развел мяч и голкипера в разные стороны, пробив в правый нижний угол.

Удвоила свое преимущество львовская команда ближе к концу тайма усилиями Феллипе Виейры. На 43-й минуте бразильский полузащитник слева в штрафной обыгрался с Чачуа и пробил в дальний угол.

Однако Александрия успела отквитать один гол еще до перерыва. На 45-й минуте после подачи углового Александр Козак подобрал мяч перед штрафной соперника и дальним ударом отправил его в левую девятку.

Во второй половине встречи Карпаты имели шансы, чтобы увеличить преимущество, однако до конца матча результат остался неизменным.

Таким образом, в четвертьфинале нынешнего Кубка Украины сыграют Верес, Шахтер, Харьков, Металлист, Полесье, Эпицентр, Кривбасс и Карпаты.

Кубок Украины

1/8 финала

Карпаты - Александрия 2:1

Голы: Чачуа, 27 (пен.), Феллипе, 43 - Козак, 45

Карпаты: Мысак - Иван, Бабогло, Стецьков, Лях - Чачуа, Моха, Феллипе (Бруно, 72) - Алькайн (Мирошниченко, 80), Костенко (Дедов, 80), Русин (Вантух, 72).

Александрия: Долгий - Скорко, Дихтярук, Адамюк, Гаврилюк - Толочко, Копина (Слюсар, 61) - Козак (Сторчоус, 61), Притула (Жонатан, 46), Третьяков (Черныш, 83) - Кузьмин (Кремчанин, 69).

Предупреждения: Лях - Копина, Слюсар, Жонатан.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Кубка Украины.

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