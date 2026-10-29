Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров

Шахтер в ближайшее время не сможет рассчитывать на одного из своих основных игроков Педриньо.

28-летний полузащитник получил травму задней поверхности бедра в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (0:1) и был заменен на 32-й минуте.

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Как сообщает пресс-служба "горняков", бразильский полузащитник успешно перенес операцию в Финляндии после повреждения.

Точные сроки восстановления игрока клуб не указывает, однако ожидается, что в этом году он уже не сыграет и вернется на поле только в 2027 году.

Напомним, что Педриньо также пропустил более месяца на старте сезона из-за травмы.

В нынешней кампании бразилец провел в составе "горняков" семь матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины.

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