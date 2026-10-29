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Автоспорт

Формула-1 получила формальный повод отменить гонки на Ближнем Востоке

МИД Великобритании сделал подарок Либерти Медиа.
Вчера, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1 может теперь официально отменить Гран-при Катара и Абу-Даби, пишет Corriere dello Sport.

Накануне Министерство иностранных дел Великобритании выпустило заявление своим гражданам, предпредив тех о высоком риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Теперь Либерти Медиа может воспользоваться этим заявлением, как поводом для отмены Гран-при. И что важнее всего, компания при этом не получит никаких штрафов.

Напомним, что несмотря на отрицание со стороны организаторов, есть ощущение, что Гран-при уже отменены, однако пока неоифициально. Команды уже готовятся к финалу в Имоле.

С расписанием Гран-при Мексику вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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