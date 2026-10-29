Милуоки Брюэрс впервые в истории стали победителями Мировой серии MLB

В ночь на четверг, 29 октября, завершилась Мировая серия Главной бейсбольной лиги (MLB).

В финальной серии встретились Милуоки Брюэрс и Тампа-Бэй Рейс.

Серия до четырех побед началась с серьезного рывка Милуоки, который выиграли три матча подряд. Но затем Тампа смогла выиграть один поединок, отсрочив чемпионство соперника.

Титул Брюэрс взяли уже в пятом матче серии, уверенно обыграв Рейс во Флориде. Чемпионство стало первым в истории команды. Ранее лучшим результатом Милуоки был финал 1982 года.

Major League Baseball

Тампа-Бэй – Милуоки 1:4 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)

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