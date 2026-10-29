Реал вернет из Италии своего воспитанника

Защитник Комо Хакобо Рамон вернется в мадридский Реал, утверждает Маттео Моретто.

Напомним, что испанский клуб продал Рамон в Комо за 2,5 млн евро, однако с опцией будущего выкупа за 8 млн евро.

Сообщается, что Реал решил активировать эту опцию.

По возвращению в родной клуб Рамон побеседует с тренерами и руководством клуба, после чего будет принято окончательное решение о его будущем.

Защитник как может остаться в Мадриде, так и может быть продан в АПЛ, где им активно интересуются.

Ранее также сообщалось, что тренер Баварии вернулся домой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!