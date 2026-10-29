iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал вернет из Италии своего воспитанника

Хакобо Рамон вернется в Мадрид.
Вчера, 19:28       Автор: Андрей Безуглый
Хакобо Рамон / Getty Images
Хакобо Рамон / Getty Images

Защитник Комо Хакобо Рамон вернется в мадридский Реал, утверждает Маттео Моретто.

Напомним, что испанский клуб продал Рамон в Комо за 2,5 млн евро, однако с опцией будущего выкупа за 8 млн евро.

Сообщается, что Реал решил активировать эту опцию.

По возвращению в родной клуб Рамон побеседует с тренерами и руководством клуба, после чего будет принято окончательное решение о его будущем.

Защитник как может остаться в Мадриде, так и может быть продан в АПЛ, где им активно интересуются.

Ранее также сообщалось, что тренер Баварии вернулся домой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге
Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала Кубка Украины, Заря — Кривбасс, Карпаты — Александрия, матч Фиорентины и Аталанты
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Судаков отличился вторым в сезоне голом за Бенфику
Другие страны23:35
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Европа22:18
Лунин претендует на звание автора лучшего сейва месяца в Ла Лиге
Украина21:26
Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии
Украина20:45
Кубок Украины: определились все участники четвертьфинала турнира
Украина20:10
Карпаты прошли Александрию в Кубке Украины
Бокс19:45
"Они дерутся за все, что у них есть": Отец Фьюри оценил его настрой на бой с Джошуа
Европа19:28
Реал вернет из Италии своего воспитанника
Украина18:52
Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров
Формула 118:45
Формула-1 получила формальный повод отменить гонки на Ближнем Востоке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK