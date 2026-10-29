Компани выписали из больницы

Однако к команде специалист вернется нескоро.

Главный тренер Баварии Венсан Компани был выписан из больницы, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что бельгийский специалист потерял сознание на тренировке и был срочно госпитализирован. Оказалось, что Компани очень сильно переработал.

Сейчас с тренером уже все хорошо, однако к команде он нескоро сможет вернуться.

Бельгиец будет проходить восстановление дома, возвращаться в работе ему пока запрещено. Ожидается, что тренер вернется в Баварию лишь после международной паузы.

Таким образом мюнхенскому клубу предстоит сыграть без Компани против Боруссии, Атлетико и Майнца, но уже в матче с Кельном бельгиец должен будет руководить командой.

Ранее также сообщалось, что Челси остался без своего нападающего.

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