В пятницу, 21 июля, пройдет жеребьевка первых двух этапов Кубка Украины. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.

В первом предварительном раунде сойдутся шесть команд - четыре любительских клуба и два представителя Второй лиги.

А во втором раунде примут участие 29 команд первой и второй лиги, а также три клуба, которые пройдут первый раунд.

Результаты жеребьевки VBET Кубка Украины:

I этап

Николаев - Фазенда

Олимпия - Кудревка

Штурм - ЮКСА

II этап

Группа А

Прикарпатье - Карпаты

Эпицентр - Металлист

Скала 1911 - Хуст

Группа В

Подолье - Нива Тернополь

Нива Винница - Агробизнес

Буковина - Николаев/Фазенда

Группа С

Гирнык-Спорт - Полтава

Ингулец - Металлург

Кремень - Олимпия/Кудревка

Группа D

Локомитив - Диназ

Звягель - Чайка

Штурм/ЮКСА - Нива Бузова

Чернигов - Левый Берег

Группа Е

Тростянец - Реал Фарма

Мариуполь - Васт

Виктория - Дружба

Онлайн трансляция жеребьевки Кубка Украины:

Трансляция будет доступна в этой новости с 13:00