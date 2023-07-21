VBET Кубок Украины: Жеребьевка и результаты КУ сезона 23/24
Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки Кубка Украины 23/24.
В пятницу, 21 июля, пройдет жеребьевка первых двух этапов Кубка Украины. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.
В первом предварительном раунде сойдутся шесть команд - четыре любительских клуба и два представителя Второй лиги.
А во втором раунде примут участие 29 команд первой и второй лиги, а также три клуба, которые пройдут первый раунд.
Результаты жеребьевки VBET Кубка Украины:
I этап
- Николаев - Фазенда
- Олимпия - Кудревка
- Штурм - ЮКСА
II этап
Группа А
- Прикарпатье - Карпаты
- Эпицентр - Металлист
- Скала 1911 - Хуст
Группа В
- Подолье - Нива Тернополь
- Нива Винница - Агробизнес
- Буковина - Николаев/Фазенда
Группа С
- Гирнык-Спорт - Полтава
- Ингулец - Металлург
- Кремень - Олимпия/Кудревка
Группа D
- Локомитив - Диназ
- Звягель - Чайка
- Штурм/ЮКСА - Нива Бузова
- Чернигов - Левый Берег
Группа Е
- Тростянец - Реал Фарма
- Мариуполь - Васт
- Виктория - Дружба
Онлайн трансляция жеребьевки Кубка Украины:
Трансляция будет доступна в этой новости с 13:00