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Кубок Украины: расписание и результаты

Представляем вашему вниманию результаты Кубка Украины-2026/27.
Сегодня, 11:30       Автор: Андрей Безуглый
Кубок Украины: расписание и результаты матчей / УАФ
Кубок Украины: расписание и результаты матчей / УАФ

В сезоне-2026/2027 в розыгрыше Кубка Украины примут участие 68 команд.

Украинские представители в еврокубках Шахтер, Динамо, Полесье и ЛНЗ начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.

Расписание и результаты матчей Кубка Украины

Сезон-2026/27

1/32 финала

20.08.2026

  • Диназ (Вышгород) - Феникс-Мариуполь (Мариуполь) 0:6

21.08.2026

  • 12:00 Брацлав (Винница) - Александрия (Александрия)
  • 12:00 Ребел (Киев) - Агробизнес (Волочиск)
  • 12:00 Дружба-Козаки (Нежин) - Базис (Кочубиевка)
  • 14:00 Подолье (Хмельницкий) - Виктория (Сумы)
  • 14:00 Локомотив (Киев) - Пробий (Городенка)

22.08.2026

  • 11:00 То4ка (Одесса) - Эпицентр (Каменец-Подольский)
  • 12:00 Авангард (Лозовая) - Кудривка (Кудривка)
  • 12:00 ЮКСА (Тарасовка) - Колос (Коваливка)
  • 13:00 Скала 1911 (Стрый) -Заря (Луганск)
  • 13:00 Маяк (Сарны) - Полтава (Полтава)
  • 13:00 Решетиловка (Решитиловка) - Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск)
  • 13:00 Рокита (Рокита) - Кривбасс (Кривой Рог)
  • 13:00 Колос (Полонное) - Тростянец (Сумы)
  • 14:00 Калиновка (Калиновка) - Харьков (Харьков)
  • 15:00 Ингулец (Петрово) - Верес (Ровно)
  • 15:00 Днестр (Залещики) - Левый Берег (Киев)
  • 16:00 Нива (Тернополь) - Буковина (Черновцы)
  • 16:00 Нива (Винница) - Рух (Львов)
  • 18:00 Карпаты (Львов) - Оболонь (Киев)

23.08.2026

  • 12:00 Пальмира (Одесса) - Куликов-Билка (Куликов)
  • 12:00 Агротех (Тишковка) - Ольховцы (Ивано-Франковская обл.)
  • 12:00 Пенуэл (Кривой Рог) - Металлист (Харьков)
  • 13:00 Покутье (Коломыя) - Карбон (Черкассы)
  • 13:00 Олимпия (Савинцы) - Металлург (Запорожье)
  • 15:00 Новый Роздол (Новый Роздол) - Атлет (Киев)
  • 16:00 Ольховцы (Закарпатская обл.) - Черноморец (Одесса)
  • 16:00 Луцксантехмонтаж №536 (Луцк) - Чернигов (Чернигов)

Сезон-2025/26

Финал

20 мая

  • Чернигов - Динамо 1:3

1/2 финала

21 апреля

  • Буковина - Динамо 0:3

22 апреля

1/4 финала

3 марта

  • Динамо - Ингулец 2:0

4 марта

5 марта

  • Металлист 1925 - Локомотив 3:0

18 марта

1/8 финала

28 октября

  • Чернигов - Лесное  1:1 (пен. 4:3)
  • Буковина - Нива Тернополь 2:1
  • Локомотив - Нива Винница 1:0

29 октября

  • Виктория - Ингулец 0:1
  • ЛНЗ - Рух 1:0
  • Динамо - Шахтер 2:1

30 октября

  • Металлист 1925 - Агробизнес 4:3

1/16 финала

17 сентября

18 сентября

  • Металлург - Феникс-Мариуполь 1:1 (пен. 2:4)
  • 15:30 Буковина - Карпаты 1:0
  • 18:00 Нива Тернополь - Полтава 3:0

23 сентября

  • Олимпия - Лесное 1:2
  • Денгофф - Агробизнес 0:2

24 сентября

  • Агротех - Черноморец 1:1 (пен. 5:3)
  • Ингулец - Подолье 4:1
  • Колос Полонное - Металлист 1925 1:4
  • Локомотив - Верес 1:0
  • Нива Винница - Горняк-Спорт 7:0
  • Рух - Полесье 3:0

1/32 финала

22 августа

  • Маяк – Металлист 0:2
  • Виктория – Ворскла 1:0
  • Карбон – Ингулец 1:2
  • Локомотив – Колос 2:2 (пен.4:2)

23 августа

  • Iron - Полтава 1:5
  • Олимпия - Ольховцы 1:1 (пен. 3:1)
  • Агротех - Эпицентр 1:1 (пен. 7:6)
  • Черноморец - Заря 2:1
  • Фазенда - Металлург 0:1
  • Денгофф - Прикарпатье-Благо 2:2 (пен. 11:10)
  • Авангард - Буковина 0:3
  • Пробий - ЛНЗ 0:1
  • Коростень/Агро-Нива - Верес 0:4
  • Горняк-Спорт - Тростянец 0:0 (пен. 4:3)
  • Скала 1911 - Подолье 0:0 (пен. 4:5)
  • Левый Берег - Кудровка 0:0 (пен. 3:0)

24 августа

  • Пенуэл - Карпаты 0:8
  • Куликов-Белка - Кривбасс 0:3
  • Колос Полонное - Нефтяник-Долина 0:0 (пен. 4:1)
  • Кормил - Рух 1:2
  • Ужгород - Феникс-Мариуполь 1:2
  • Нива Винница - ЮКСА 1:3
  • Металлист 1925 – Оболонь 2:0

25 августа

  • Реал Фарма - Нива Тернополь 0:3
  • Чайка - Лесное 0:4
  • Диназ - Агробизнес 0:3
  • Атлет - Чернигов 0:1
  • Полесье-Ставки - Ребел 3:0

Квалификационный раунд

08.08.2025

  • IRON (Запорожье) - Новоукраинка (Кировоградская обл.) 5:1
  • Легия (Киев) - Полесье Ставки (Пискивка, Киевская обл.) 0:4

09.08.2025

  • Горняк (Новояворивск, Львовская обл.) - Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.) 1:1, пен. 3:4
  • Карбон (Черкассы) - Пальмира (Одесса) 2:1
  • Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) - NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.) 4:0
  • Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) - Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.) 1:0

10.08.2025

  • Фазенда (Черновцы) - Медея-Невицкий замок (Закарпатская обл.) 1:1, пен. 4:3
  • Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) - Агрон (Тернопольская обл.) 0:0, пен. 5:3
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