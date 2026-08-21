Кубок Украины: расписание и результаты
Представляем вашему вниманию результаты Кубка Украины-2026/27.
В сезоне-2026/2027 в розыгрыше Кубка Украины примут участие 68 команд.
Украинские представители в еврокубках Шахтер, Динамо, Полесье и ЛНЗ начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.
Расписание и результаты матчей Кубка Украины
Сезон-2026/27
1/32 финала
20.08.2026
- Диназ (Вышгород) - Феникс-Мариуполь (Мариуполь) 0:6
21.08.2026
- 12:00 Брацлав (Винница) - Александрия (Александрия)
- 12:00 Ребел (Киев) - Агробизнес (Волочиск)
- 12:00 Дружба-Козаки (Нежин) - Базис (Кочубиевка)
- 14:00 Подолье (Хмельницкий) - Виктория (Сумы)
- 14:00 Локомотив (Киев) - Пробий (Городенка)
22.08.2026
- 11:00 То4ка (Одесса) - Эпицентр (Каменец-Подольский)
- 12:00 Авангард (Лозовая) - Кудривка (Кудривка)
- 12:00 ЮКСА (Тарасовка) - Колос (Коваливка)
- 13:00 Скала 1911 (Стрый) -Заря (Луганск)
- 13:00 Маяк (Сарны) - Полтава (Полтава)
- 13:00 Решетиловка (Решитиловка) - Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск)
- 13:00 Рокита (Рокита) - Кривбасс (Кривой Рог)
- 13:00 Колос (Полонное) - Тростянец (Сумы)
- 14:00 Калиновка (Калиновка) - Харьков (Харьков)
- 15:00 Ингулец (Петрово) - Верес (Ровно)
- 15:00 Днестр (Залещики) - Левый Берег (Киев)
- 16:00 Нива (Тернополь) - Буковина (Черновцы)
- 16:00 Нива (Винница) - Рух (Львов)
- 18:00 Карпаты (Львов) - Оболонь (Киев)
23.08.2026
- 12:00 Пальмира (Одесса) - Куликов-Билка (Куликов)
- 12:00 Агротех (Тишковка) - Ольховцы (Ивано-Франковская обл.)
- 12:00 Пенуэл (Кривой Рог) - Металлист (Харьков)
- 13:00 Покутье (Коломыя) - Карбон (Черкассы)
- 13:00 Олимпия (Савинцы) - Металлург (Запорожье)
- 15:00 Новый Роздол (Новый Роздол) - Атлет (Киев)
- 16:00 Ольховцы (Закарпатская обл.) - Черноморец (Одесса)
- 16:00 Луцксантехмонтаж №536 (Луцк) - Чернигов (Чернигов)
Сезон-2025/26
Финал
20 мая
- Чернигов - Динамо 1:3
1/2 финала
21 апреля
- Буковина - Динамо 0:3
22 апреля
- Металлист 1925 - Чернигов 0:0 (пен. 5:6)
1/4 финала
3 марта
- Динамо - Ингулец 2:0
4 марта
- ЛНЗ - Буковина 0:0 (по пен. 4:5)
5 марта
- Металлист 1925 - Локомотив 3:0
18 марта
- Чернигов - Феникс-Мариуполь 0:0 (пен. 5:4)
1/8 финала
28 октября
29 октября
30 октября
- Агротех - Феникс-Мариуполь 1:1 (пен. 6:7)
- Металлист 1925 - Агробизнес 4:3
1/16 финала
17 сентября
- Металлист - ЛНЗ 0:2
- Чернигов - Кривбасс 3:0 - техническое поражение Кривбасса
- Левый Берег - Виктория 0:1
- Полесье Ставки - Шахтер 0:1
- Александрия - Динамо 1:2
18 сентября
- Металлург - Феникс-Мариуполь 1:1 (пен. 2:4)
- 15:30 Буковина - Карпаты 1:0
- 18:00 Нива Тернополь - Полтава 3:0
23 сентября
- Олимпия - Лесное 1:2
- Денгофф - Агробизнес 0:2
24 сентября
- Агротех - Черноморец 1:1 (пен. 5:3)
- Ингулец - Подолье 4:1
- Колос Полонное - Металлист 1925 1:4
- Локомотив - Верес 1:0
- Нива Винница - Горняк-Спорт 7:0
- Рух - Полесье 3:0
1/32 финала
22 августа
- Маяк – Металлист 0:2
- Виктория – Ворскла 1:0
- Карбон – Ингулец 1:2
- Локомотив – Колос 2:2 (пен.4:2)
23 августа
- Iron - Полтава 1:5
- Олимпия - Ольховцы 1:1 (пен. 3:1)
- Агротех - Эпицентр 1:1 (пен. 7:6)
- Черноморец - Заря 2:1
- Фазенда - Металлург 0:1
- Денгофф - Прикарпатье-Благо 2:2 (пен. 11:10)
- Авангард - Буковина 0:3
- Пробий - ЛНЗ 0:1
- Коростень/Агро-Нива - Верес 0:4
- Горняк-Спорт - Тростянец 0:0 (пен. 4:3)
- Скала 1911 - Подолье 0:0 (пен. 4:5)
- Левый Берег - Кудровка 0:0 (пен. 3:0)
24 августа
- Пенуэл - Карпаты 0:8
- Куликов-Белка - Кривбасс 0:3
- Колос Полонное - Нефтяник-Долина 0:0 (пен. 4:1)
- Кормил - Рух 1:2
- Ужгород - Феникс-Мариуполь 1:2
- Нива Винница - ЮКСА 1:3
- Металлист 1925 – Оболонь 2:0
25 августа
- Реал Фарма - Нива Тернополь 0:3
- Чайка - Лесное 0:4
- Диназ - Агробизнес 0:3
- Атлет - Чернигов 0:1
- Полесье-Ставки - Ребел 3:0
Квалификационный раунд
08.08.2025
- IRON (Запорожье) - Новоукраинка (Кировоградская обл.) 5:1
- Легия (Киев) - Полесье Ставки (Пискивка, Киевская обл.) 0:4
09.08.2025
- Горняк (Новояворивск, Львовская обл.) - Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.) 1:1, пен. 3:4
- Карбон (Черкассы) - Пальмира (Одесса) 2:1
- Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) - NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.) 4:0
- Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) - Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.) 1:0
10.08.2025
- Фазенда (Черновцы) - Медея-Невицкий замок (Закарпатская обл.) 1:1, пен. 4:3
- Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) - Агрон (Тернопольская обл.) 0:0, пен. 5:3