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VBET Кубок Украины: Жеребьевка и результаты КУ сезона 23/24

Представляем вашему вниманию результаты жеребьевки Кубка Украины 23/24.
Сегодня, 13:29
Кубок Украины / uaf.com.ua
Кубок Украины / uaf.com.ua

В пятницу, 21 июля, пройдет жеребьевка первых двух этапов Кубка Украины. Начало церемонии в 13:00 по киевскому времени.

В первом предварительном раунде сойдутся шесть команд - четыре любительских клуба и два представителя Второй лиги. 

А во втором раунде примут участие 29 команд первой и второй лиги, а также три клуба, которые пройдут первый раунд.

Результаты жеребьевки VBET Кубка Украины:

I этап

  • Николаев - Фазенда
  • Олимпия - Кудревка
  • Штурм - ЮКСА

II этап

Группа А

  • Прикарпатье - Карпаты
  • Эпицентр - Металлист
  • Скала 1911 - Хуст

Группа В

  • Подолье - Нива Тернополь
  • Нива Винница - Агробизнес
  • Буковина - Николаев/Фазенда

Группа С

  • Гирнык-Спорт - Полтава
  • Ингулец - Металлург
  • Кремень - Олимпия/Кудревка

Группа D

  • Локомитив - Диназ
  • Звягель - Чайка
  • Штурм/ЮКСА - Нива Бузова
  • Чернигов - Левый Берег

Группа Е

  • Тростянец - Реал Фарма
  • Мариуполь - Васт
  • Виктория - Дружба

Онлайн трансляция жеребьевки Кубка Украины:

Трансляция будет доступна в этой новости с 13:00

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Украины по футболу

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