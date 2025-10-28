iSport.ua
Буковина одолела Ниву Т, Локомотив прошел Ниву В в Кубке Украины

Черновицкая и киевская команды стали четвертьфиналистами турнира.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Буковина обыграла тернопольскую Ниву / ФК Буковина
Буковина обыграла тернопольскую Ниву / ФК Буковина

Во вторник, 28 октября, были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Путевку в четвертьфинал турнира завоевала Буковина, которая на своем поле одержала победу со счетом 2:1 над тернопольской Нивой.

Ближе к концу первого тайма черновицкая команда обеспечила себе преимущество в два мяча благодаря голам Евгения Пидлепенца и Петра Стасюка, а гости лишь в компенсированное к поединку время ответили результативным ударом Андрея Бея.

Кубок Украины, 1/8 финала

Буковина - Нива Тернополь 2:1

Голы: Пидлепенец, 37, Стасюк, 44 - Бей, 90+2

Еще одним четвертьфиналистом Кубка Украины стал киевский Локомотив. После успеха в противостояниях с представителями УПЛ Колосом и Вересом второлиговая команда в 1/8 финала прошла винницкую Ниву.

Локомотив на 78-й минуте остался в меньшинстве после удаления Алексея Сахненко, однако под занавес встречи Вадим Коновалов эффектным ударом со штрафного вырвал победу для киевской команды.

Кубок Украины. 1/8 финала

Локомотив - Нива Винница 1:0

Гол: Коновалов, 90+1

Удаление: Сахненко (Л), 78

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Кубка Украины.

