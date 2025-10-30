Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины

Подопечные Младена Бартуловича со старта принялись атаковать. Повели в счете хозяева уже на 5-й минуте. Это Забергджа перехватил опрометчивую передачу голкипера на фланг и отдал на Итодо, а тот со второй попытки отправил мяч под перекладину.

Металлист 1925 продолжил задавать тон поединка. Как следствие, удвоить преимущество удалось еще до экватора первой половины. На этот раз после перехвата Калюжный с линии штрафной уложил мяч в дальнюю девятку.

Подоляне смогли ответить остротой на исходе тайма. Тем не менее, тот же Калюжный вынес с линии мяч после удара Войтиховского головой. А перед перерывом Итодо эффектно замкнул в касание прострел Крупского.

На старте второй половины Потимков парировал удар Чурко. Но вскоре Металлист 1925 таки оформил четвертый мяч. Помог стандарт – после углового Шабанов головой переправил мяч вперед, а Антюх подправил в ворота.

После этого харьковчане немного расслабились. Агробизнес возродил интригу двумя голами в течение трех минут. Сначала Войтиховский переиграл голкипера после розыгрыша штрафного, а затем Гаврушко уложил с дистанции.

Дальше пошла игра на встречных курсах. Волочищане сражались до последнего, но смогли лишь сократить отставание до минимума. На первой добавленной Толочко попал в верхний угол из-за пределов штрафной – 4:3 в итоге.

Статистика матча Металлист 1925 – Агробизнес 1/8 финала Кубка Украины

Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 10 - 4

Угловые: 7 - 3

Фолы: 7 - 10

Металлист 1925: Варакута – Крупский (Снурницын, 57), Салюк, Шабанов, Капинус – Калитвинцев (Панченко, 57), Калюжный (Е. Павлюк, 57), Чурко – Антюх (Рашица, 74), Итодо (Когут, 46), Забергджа

Агробизнес: Потимков – Гаврушко, Зинь, Палюх, Слива – Теплый (К. Павлюк, 72), Толочко – Лень (Семка, 46), Кузьмин (Шмигельский, 72), Козак (Богомаз, 72) – Войтиховский

Предупреждения: –

