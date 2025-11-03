iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 упустил возможность обыграть Полесье

Коллектив Младена Бартуловича контроилровал ход игры.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Металлист 1925 / upl.ua
Полесье - Металлист 1925 / upl.ua

В понедельник, 3 ноября, матч Полесья и Металлиста 1925 закрыл 11-й тур УПЛ.

Хозяева попытались навязать свою игру сопернику, но подопечные Бартуловича ответили быстрой опасной атакой, которая завершилась сейвом Волынца.

Далее Металлист 1925 продолжил создавать моменты, постоянно снабжая кипера соперника работой. А на 40-й минуте Полесье и вовсе спасла штанга.

На второй тайм "волки" тоже будто бы не вышли, так как Металлист 1925 продолжал осаждать штрафную соперника, но все безрезультатно. После серии замен со стороны Ротаня Полесье наконец заиграло, и уже Варакуте пришлось вступать в игру.

Однако по итогам 90 минут ни одна из команд так и не сумела отличиться, и команды были вынуждены поделить очки.

Полесье - Металлист-1925 0:0

Полесье: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Велетень (Назаренко, 80), Андриевский (Таллес Коста, 64), Шепелев (Гуцуляк, 57), Брагару (Йосефи, 80) – Филиппов (Гайдучик, 64)

Металлист 1925: Варакута – Шабанов, Салюк, Павлюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный, Калитвинцев (Чурко, 90+3) – Рашица, Забергджа, Антюх (Когут, 79)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Полесье

Статьи по теме

УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины
Полесье легко разгромило новичка чемпионата Полесье легко разгромило новичка чемпионата
Бартулович - о поражении Металлиста 1925: Мы забиваем гол, но его не засчитывают Бартулович - о поражении Металлиста 1925: Мы забиваем гол, но его не засчитывают

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:25
Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
Украина20:50
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Европа20:30
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
Украина19:55
Легионер Ровно стал MVP недели Суперлиги
Украина19:55
Металлист 1925 упустил возможность обыграть Полесье
Формула 119:25
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все
Украина19:00
Карпаты минимально переиграли ЛНЗ
Европа18:55
Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом
Теннис18:44
Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals
Европа18:20
Ливерпуль попробует выкупить одного из лидеров обороны сборной Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK