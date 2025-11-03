Металлист 1925 упустил возможность обыграть Полесье

В понедельник, 3 ноября, матч Полесья и Металлиста 1925 закрыл 11-й тур УПЛ.

Хозяева попытались навязать свою игру сопернику, но подопечные Бартуловича ответили быстрой опасной атакой, которая завершилась сейвом Волынца.

Далее Металлист 1925 продолжил создавать моменты, постоянно снабжая кипера соперника работой. А на 40-й минуте Полесье и вовсе спасла штанга.

На второй тайм "волки" тоже будто бы не вышли, так как Металлист 1925 продолжал осаждать штрафную соперника, но все безрезультатно. После серии замен со стороны Ротаня Полесье наконец заиграло, и уже Варакуте пришлось вступать в игру.

Однако по итогам 90 минут ни одна из команд так и не сумела отличиться, и команды были вынуждены поделить очки.

Полесье - Металлист-1925 0:0

Полесье: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Велетень (Назаренко, 80), Андриевский (Таллес Коста, 64), Шепелев (Гуцуляк, 57), Брагару (Йосефи, 80) – Филиппов (Гайдучик, 64)

Металлист 1925: Варакута – Шабанов, Салюк, Павлюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный, Калитвинцев (Чурко, 90+3) – Рашица, Забергджа, Антюх (Когут, 79)

