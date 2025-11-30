iSport.ua
Полесье одолело Зорю дома

Команда Руслана Ротаня закрепилась в тройке.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Полесье / ФК Полесье
Полесье / ФК Полесье

"Полесские волки" принялись за дело со старта. В дебюте Сапутин парировал удар Брагару. В свою очередь Чоботенко и Бабенко отправили мяч выше ворот.

Дальше наступило затишье. Нарушил его на 33-й минуте Гуцуляк. Именно он оказался на дальней штанге и головой замкнул навес Велетня с левого фланга.

Перед перерывом связка едва не сработала во второй раз. Однако после передачи Гуцуляка Велетень закрутил мяч над воротами. Луганчане пришли в себя в начале второго тайма - Будковский головой пробил мимо стойки.

По-настоящему Заря начала атаковать под занавес поединка. Однако Слесарь не попал в створ, а Волынец справился с выстрелом Андрушича. А в добавленное арбитром время Назаренко реализовал выход на Сапутина – 2:0 в итоге.

Статистика матча Полесья – Заря 14-го тура чемпионата Украины

Полесье – Заря – 2:0
Голы: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3

Удары: 18 - 14
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 6 - 2
Фолы: 18 - 3

