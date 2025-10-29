Динамо одержало волевую победу, выбив Шахтер из Кубка Украины

"Бело-синие" переломили ход противостояния во втором тайме и вышли в четвертьфинал.

В среду, 29 октября, состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Динамо принимало на своем поле Шахтер.

Команда Александра Шовковского после неудачного первого тайма сумела во второй половине встречи одержать волевую победу со счетом 2:1 и завоевать путевку в четвертьфинал турнира.

Шахтер намного активнее провел первый тайм, уверенно переиграв своего оппонента, и уже в первой половине встречи мог сделать заявку на общий успех в противостоянии. Динамо же преимущественно отбивалось и не смогло нанести хотя бы одного удара по воротам. У "горняков" остро пробивали Марлон, Эгиналду, Мейреллиш, однако Руслан Нещерет уберег "бело-синих" от пропущенного.

Тем не менее уже в дебюте второго тайма гостям все же удалось поразить ворота соперника. На 49-й минуте Педриньо сильно подал в штрафную, а Мейреллиш удачно подставил голову и переправил мяч в ворота.

Источник: ФК Шахтер Донецк

После пропущенного Динамо активизировалось и на 72-й минуте сумело отыграться. Владислав Кабаев разобрался на правом фланге с защитниками, отдал ближе к центру на Андрея Ярмоленко, который отправил мяч под дальнюю стойку.

А на 79-й минуте динамовцам и вовсе удалось повести в матче. Дмитрий Ризнык справился с ударом Владимира Бражко после подачи с углового, однако Эдуардо Герреро успешно сыграл на добивании.

Источник: ФК Динамо Киев

Кубок Украины. 1/8 финала

Динамо - Шахтер 2:1

Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 - Мейреллиш, 49

Динамо: Нещерет - Караваев (Тымчик, 85), Попов, Михавко, Вивчаренко - Михайленко (Бражко, 45), Пихаленок, Буяльский - Шола, Ярмоленко (Герреро, 74), Кабаев.

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар (Марлон Сантос, 86), Матвиенко, Педро Энрике - Марлон Гомес (Изаки, 85), Очеретько (Бондаренко, 82), Невертон (Феррейра, 71) - Эгиналду, Мейреллиш (Элиас, 71), Педриньо.

Предупреждения: Попов, 17, Герреро, 80 - Конопля, 83.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Кубка Украины.

