ЛНЗ одолел Рух в кубковом противостоянии представителей УПЛ
В среду, 29 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины состоялось противостояние двух представителей украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и Рухом.
Третья на данный момент команда чемпионата сумела справиться с одном из аутсайдеров, одержав минимальную победу 1:0 и завоевав путевку в четвертьфинал турнира.
Читай также: Очередной клуб Первой лиги прошел в четвертьфинал Кубка Украины
После безголевого первого тайма решающим в поединке подопечных Виталия Пономарева с его бывшей командой стал гол Проспера Оба в начале второй половины встречи. На 55-й минуте Остап Притула неудачно отбросил на голкипера, а первым на мяче был Марк Ассинор, который отпасовал в центр штрафной нигерийскому нападающему на пустые ворота.
Кубок Украины. 1/8 финала
ЛНЗ - Рух 1:0
Гол: Проспер, 55
ЛНЗ: Паламарчук - Г. Пасич, Муравский, Горин, Кузык - Ноникашвили, Танковский (Пастух, 46), Яшари - Проспер (Кысиль, 86), Ассинор (Драмбаев, 77), Беннетт (Кравчук, 64).
Рух: Герета - Роман, Копина, Холод, Лях - Рейляну (Слюсар, 56), Эдсон (Сапуга, 67), Притула (Пидгурский, 82) - Квасница (Рунич, 56), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 82).
Предупреждения: Ассинор, Муравский - Фаал, Слюсар.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Кубка Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!