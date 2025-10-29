Очередной клуб Первой лиги прошел в четвертьфинал Кубка Украины

В рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу в очном противостоянии встретились две команды Первой лиги Украины - Ингулец и Виктория Сумы.

В первом тайме Виктория имела отличную возможность выйти вперед, но не реализовала пенальти.

На самом начале второй половины Ингулец открыл счет - голом отметился Андрей Меленчук. Как оказалось, именно этот гол и определил победителя и четвертьфиналиста Кубка.

Виктория - Ингулец 0:1

Гол: Меленчук, 50

Ранее в 1/4 финала прошли перволиговые Чернигов и Буковина, а также второлиговый киевский Локомотив. Со всеми результатами и расписанием матчей можно ознакомиться на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!