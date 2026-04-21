Буковина - Динамо 0:3: обзор матча и результат игры 21.04.2026

Пономаренко и Волошин сделали результат в полуфинальном поединке с черновицкой командой.

Во вторник, 21 апреля, Буковина и Динамо провели в Тернополе полуфинальный матч Кубка Украины, определив первого финалиста турнира.

Киевская команда разобралась с лидером Первой лиги и будущим новичком УПЛ следующего сезона, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: УАФ представила новый трофей Кубка Украины

Первый реальный шанс повести в противостоянии создала Буковина на 20-й минуте, однако голкипер Динамо Руслан Нещерет справился сначала с ударом Виталия Дахновского, а после и с добиванием Евгения Пидлепенца.

А уже спустя несколько минут свою возможность Динамо использовало, открыв счет в поединке. Киевляне разогнали атаку, которую результативным ударом завершил Матвей Пономаренко, замкнув на дальней стойке прострел справа от Назара Волошина. При этом во время атаки "бело-синих" стало плохо защитнику Буковины Андрею Бусько, который упал на газон, однако главный арбитр игру не остановил, что вызвало в итоге возмущение тренерского штаба черновицкой команды. Игрока же унесли с поля и увезли в больницу на машине скорой помощи.

Удвоить свое преимущество Динамо удалось под конец первого тайма в контратаке усилиями Волошина. Вингер киевлян после передачи от Виталия Буяльского прошел правым флангом, ворвался на скорости в штрафную и пробил в дальний угол.

Во второй половине встречи Буковина начала активно прессинговать соперника, пытаясь сократить отставание, однако все попытки черновицкой команды отквитать хотя один гол оказались безрезультатными. Динамо же на 82-й минуте закрыло противостояние благодаря результативному удару Пономаренко, который оформил дубль. Нападающий "бело-синих" отправил мяч в пустые ворота из пределов вратарской, замкнув прострел слева от Волошина, который к ассисту и голу добавил себе в актив еще одну результативную передачу.

Вторую путевку в финал Кубка Украины в среду, 22 апреля, разыграют Металлист 1925 и Чернигов.

Статистика матча Буковина - Динамо 1/2 финала Кубка Украины

Буковина - Динамо 0:3

Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 0 - 3

Угловые: 9 - 9

Фолы: 4 - 8

Буковина: Пеньков - Безуглый, Сакив, Кожушко (Войтиховский, 80), Дахновский, Пидлепенец (Гакман, 88), Бусько (Морговский, 28), Груша, Прокопчук, Витенчук (Горенко, 83), Стасюк (Шинкаренко, 88).

Динамо: Нещерет - Караваев, Биловар (Захарченко, 60), Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 79) - Бражко, Волошин, Буяльский (Пихаленок, 75) - Шапаренко (Яцик, 60), Редушко (Ярмоленко, 75), Пономаренко.

Предупреждения: Войтиховский - Редушко, Бражко, Шапаренко, Дубинчак.

