УАФ представила новый трофей Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола представила обновленный дизайн Кубка Украины.

Новый трофей был презентован во время 28-го Конгресса УАФ, который проходит в Ужгороде.

В текущем розыгрыше Кубка Украины борьбу за трофей продолжают в полуфиналах Буковина с Динамо и Металлист 1925 с Черниговом.

